Condenan por fraude federal a exlegisladora demócrata de alto rango en Nuevo México

ARCHIVO – En esta imagen de archivo del 21 de enero de 2020, la entonces líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, la legisladora demócrata por Albuquerque Sheryl Williams Stapleton, habla con otros legisladores antes del inicio de la sesión legislativa de Nuevo México en Santa Fe, Nuevo México. (AP Foto/Russell Contreras, Archivo) AP

El jurado emitió el veredicto el viernes, tras un juicio en el que se presentaron testimonios de excolegas de Sheryl Williams Stapleton, investigadores y expertos fiscales. La exlegisladora, que se negó a declarar, podría enfrentar 20 años en una prisión federal cuando se dicte sentencia. Su abogado indicó que se estaban considerando todas las opciones, incluida una apelación.

“Obviamente, estamos muy decepcionados con respecto al veredicto emitido por el jurado”, dijo el abogado defensor Ahmad Assed en un mensaje de texto enviado a The Associated Press. “Con base en las pruebas que presentamos, esperábamos un resultado diferente”.

Un jurado investigador imputó a Williams Stapleton, de 69 años, en marzo de 2024 por más de tres docenas de cargos que incluían soborno, fraude postal, lavado de dinero y conspiración para defraudar al gobierno federal.

Esos cargos se sumaron a acusaciones de lavado de dinero, crimen organizado y otros delitos, presentadas en 2021 por fiscales estatales. El juicio en ese caso está programado para octubre.

Exlíder de la mayoría en la Cámara de Representantes estatal y administradora del mayor distrito escolar público del estado, en Albuquerque, Williams Stapleton fue elegida por primera vez en 1994. Renunció a la Cámara dos días después de que se ejecutaran órdenes de registro en su casa durante el verano de 2021, y las Escuelas Públicas de Albuquerque la despidieron.

Los fiscales señalaron que el distrito pagó más de 3 millones de dólares a Robotics Management Learning Systems LLC, una empresa con sede en Washington, D.C., que está en el centro de los casos estatal y federal. La mayor parte de ese dinero provenía de fondos federales destinados a programas de educación vocacional.

Como directora de educación profesional y técnica del distrito escolar, Williams Stapleton se aseguró de que el dinero para esos programas fuera a Robotics, que era propiedad de su amigo y coacusado Joseph Johnson, afirmaron los fiscales.

Se acusó a Williams Stapleton de facilitar el avance de las facturas de la empresa a través del proceso de adquisiciones. Johnson fue acusado de proporcionar cheques en blanco a Williams Stapleton, quien a su vez emitió unos 230 cheques por un total de 1.152.506 dólares “para su propio beneficio”, según la acusación formal.

Johnson declaró el martes que no sabía que Williams Stapleton retiró más de 1 millón de dólares de las cuentas corrientes de su empresa entre 2013 y 2020. Sostuvo que dejó de centrarse en el negocio después de que su hijo muriera en un accidente automovilístico en 2016.

Johnson dijo al jurado que dependía de su gerente de oficina y que fue ella quien envió por correo los cheques en blanco a la exlegisladora. Johnson fue declarado culpable de cargos similares a los de Williams Stapleton, incluidos soborno y lavado de dinero.

El abogado de Williams Stapleton, Ryan Villa, dijo al jurado que su clienta robó dinero de la empresa de Johnson, pero que no robó a los contribuyentes estatales y federales, como alegaron los fiscales.

La fiscalía también presentó pruebas de que Williams Stapleton y Johnson omitieron declarar miles de dólares en pagos de Robotics en sus declaraciones federales de impuestos sobre la renta.

El fiscal federal adjunto Fred Federici dijo al inicio del juicio que cerca del 73% de los más de 3 millones de dólares que la empresa recibió del distrito escolar y de fondos federales de capacitación vocacional fue ganancia. Indicó que los coacusados se repartieron ese dinero para su propio beneficio.

Los investigadores hallaron que la mayor parte del dinero en la cuenta corriente de Robotics provenía de fondos federales de educación que la empresa obtuvo mediante contratos con el distrito escolar. Los fiscales presentaron un video de vigilancia del apartado postal de la empresa en Albuquerque que mostraba a Williams Stapleton revisando el correo de la compañía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP