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Condenan a exviceministro y a su esposa por enriquecimiento ilícito en El Salvador

SAN SALVADOR (AP) — Un tribunal de justicia de El Salvador condenó por enriquecimiento ilícito al exviceministro de Relaciones Exteriores, Jaime Miranda, quien ejerció importantes cargos públicos en los diez años que gobernó el país centroamericano el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

La Fiscalía General de la República informó el lunes en su cuenta de X que Miranda y su esposa Alicia del Carmen Medina fueron condenados por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla —un tribunal civil— que les ordenó restituir a las arcas del Estado más de 277.000 dólares. El exfuncionario tampoco podrá ejercer cargos públicos durante 10 años.

Es el más reciente fallo condenatorio contra un ex alto funcionario de las pasadas administraciones del FMLN por corrupción.

De acuerdo con la fiscalía, en el caso de Miranda las irregularidades se registraron durante sus gestiones como viceministro de Cooperación para el Desarrollo y viceministro de Integración y Promoción Económica dentro de la cancillería (2013-2019) en las administraciones de los expresidentes Mauricio Funes (ya fallecido) y Salvador Sánchez Cerén quien vive exiliado en Nicaragua.

FUENTE: AP

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