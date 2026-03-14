Concluye la construcción de un gran parque eólico marino, el primero en el mandato de Trump

ARCHIVO - Las gigantescas palas de las turbinas eólicas del proyecto Vineyard Winds yacen apiladas en estructuras en el puerto, el 11 de julio de 2023, en New Bedford, Massachusetts. (AP Foto/Charles Krupa, archivo) AP

La estructura de Vineyard Wind en alta mar se concretó el viernes por la noche con la instalación de las últimas palas, informó el sábado Craig Gilvarg, portavoz del proyecto.

Trump, que a menudo habla de su odio a la energía eólica, ha dicho que su objetivo es no permitir que se construya ningún “molino de viento”. Vineyard Wind era uno de los cinco grandes proyectos eólicos marinos de la costa este de Estados Unidos cuya construcción detuvo el gobierno de Trump días antes de la Navidad, al citar preocupaciones por la seguridad nacional. Los promotores y algunos estados interpusieron demandas , y jueces federales permitieron que los cinco reanudaran su construcción, al concluir en esencia que el gobierno no demostró que el riesgo para la seguridad nacional fuese tan inminente que se requiriera detener la construcción.

Otro de los cinco, Revolution Wind, comenzó a enviar energía por primera vez a la red eléctrica de Nueva Inglaterra el viernes, e incrementará su capacidad en las próximas semanas hasta alcanzar su nivel pleno de operación.

Mientras que Revolution Wind apenas empezó a suministrar energía, Vineyard Wind lo ha estado haciendo desde hace más de un año, a medida que se concluían más turbinas. Vineyard Wind es una empresa conjunta de Avangrid y Copenhagen Infrastructure Partners, ubicada a 24 kilómetros (15 millas) al sur de Martha’s Vineyard y Nantucket, Massachusetts. Cuenta con 62 turbinas que generarán un total de 800 megavatios, suficiente electricidad limpia para abastecer a unas 400.000 viviendas.

La fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, ha manifestado que la finalización de este proyecto es esencial para garantizar que el estado pueda reducir costos, satisfacer la creciente demanda de energía, avanzar en sus objetivos climáticos y sostener miles de empleos bien remunerados.

El gobierno de Trump ha sido particularmente crítico del proyecto Vineyard Wind debido a una falla en una pala. Fragmentos de fibra de vidrio de una pala se desprendieron y comenzaron a llegar a las playas de Nantucket en julio de 2024, durante el pico de la temporada turística. El fabricante GE Vernova aceptó pagar 10,5 millones de dólares en un acuerdo para compensar a los negocios de la isla que sufrieron pérdidas.

En 2017, Vineyard Wind presentó planes del proyecto ante autoridades estatales y federales para construir un parque eólico marino. Massachusetts se había comprometido con la energía eólica marina, exigiéndole a sus empresas de suministro eléctrico que solicitaran propuestas con el fin de generar hasta 1.600 megavatios de energía producida de esta forma para 2027. En lo que podría haber sido un golpe fatal, los reguladores federales retrasaron Vineyard Wind al posponer la emisión de una declaración clave de impacto ambiental en 2019. William Keating, representante demócrata de Massachusetts, dijo en ese momento que el gobierno de Trump intentaba obstaculizar el proyecto de energía renovable exactamente en el momento en que estaba a punto de concretarse.

El gobierno del presidente Joe Biden lo aprobó en 2021, a medida que intentaba acelerar el desarrollo de la energía eólica marina para ayudar en el combate al cambio climático. La construcción comenzó en tierra en Barnstable, Massachusetts.

El primer parque eólico marino de Estados Unidos se inauguró en 2016 frente a la isla Block, en Rhode Island, al final del mandato del presidente Barack Obama. Sin embargo, como sólo cuenta con cinco turbinas, no es un parque eólico a escala comercial. El primer parque eólico marino del país a escala comercial se inauguró oficialmente en marzo de 2024, cuando Biden estaba en el cargo. El desarrollador danés de energía eólica Orsted y la empresa eléctrica Eversource construyeron ese parque eólico de 12 turbinas, llamado South Fork Wind, a 56 kilómetros (35 millas) al este de Montauk Point, Nueva York.

Trump comenzó a revertir las políticas energéticas del país en su primer día en el cargo, con una serie de órdenes ejecutivas destinadas a impulsar la producción de petróleo, gas y carbón. La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, señaló el viernes por la noche que el mandatario “cambió el rumbo de la costosa agenda de energía verde de Joe Biden, que daba un trato preferencial a fuentes de energía intermitentes y poco confiables, y en su lugar está liberando enérgicamente fuentes de energía confiables y asequibles para reducir las facturas de energía, mejorar la estabilidad de nuestra red y proteger nuestra seguridad nacional”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP