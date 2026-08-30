Con jonrón como emergente, Wade impulsa el triunfo 5-3 de Astros ante Mets

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LaMonte Wade Jr. de los Astros de Houston corre las bases tras batear un jonrón en la sexta entrada ante los Mets de Nueva York el domingo 30 de agosto del 2026. (AP Foto/Noah K. Murray) AP

Con Houston abajo 3-2, Wade castigó un lanzamiento de Jonathan Pintaro (0-1) para el tercer cuadrangular de su carrera como emergente y el primero desde el 2 de abril de 2025, cuando estaba con San Francisco.

El dominicano Jeremy Peña pegó un vuelacercas para abrir el juego y produjo dos carreras para los Astros, que se mantuvieron dos juegos por delante de Texas en el Oeste de la Liga Americana y se sobrepusieron a jonrones consecutivos del puertorriqueño Francisco Lindor y el dominicano Juan Soto, los dos primeros bateadores de los Mets, en la primera entrada.

Houston anotó dos veces en la séptima para ampliar la diferencia a tres carreras. El mexicano Isaac Paredes anotó con un rodado de Daulton Varsho que, con las bases llenas, terminó en out en primera, y el venezolano José Altuve llegó al plato a toda velocidad cuando Jared Young hizo un tiro desviado del plato.

Ethan Pecko superó una trabajosa primera entrada para conseguir su primera victoria en las Grandes Ligas. Pecko (1-0) permitió tres hits —incluidos jonrones en lanzamientos consecutivos a los dos primeros bateadores de los Mets, Lindor y Soto— y ponchó a cuatro en cinco entradas.

Los jonrones de Lindor y Soto marcaron la quinta vez que los dos primeros bateadores de Nueva York se volaron la barda y la primera desde el 4 de octubre de 2022, cuando Brandon Nimmo, Lindor y Jeff McNeil conectaron jonrones consecutivos contra los Nacionales de Washington.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP