Con Harbaugh y Tomlin fuera, el Norte de la AFC abre nueva era de entrenadores

El quarterback Lamar Jackson (8) de los Ravens de Baltimore durante un entrenamiento, el miércoles 19 de agosto de 2026, en Eagan, Minnesota. (Alex Kormann/Minnesota Star Tribune vía AP) AP

Ya no están los entrenadores John Harbaugh y Mike Tomlin. El primero pasó 18 temporadas con los Ravens; el segundo, 19 al mando de los Steelers. Jesse Minter y Mike McCarthy asumieron esos cargos, como parte de una temporada baja en la que tres de los cuatro puestos de entrenador de la división cambiaron de manos. Cleveland reemplazó a Kevin Stefanski por Todd Monken.

“Es un proceso día a día. No vamos a ganar porque seamos los Ravens. No vamos a ganar porque tengamos a X, Y, Z jugadores. No vamos a ganar porque yo sea el entrenador”, manifestó Minter. “Vamos a crear nuestro éxito a partir de los estándares que establecemos, del proceso que seguimos cada día”.

Aunque hubo cambios en la cúpula, los cuatro equipos de la división sí tienen cierto grado de continuidad en la posición de quarterback. Lamar Jackson y Joe Burrow regresan con los Ravens y los Bengals. Aaron Rodgers decidió volver a Pittsburgh. Cleveland ha decidido iniciar con Deshaun Watson, que está en su quinta temporada con los Browns, aunque no juega desde una lesión del tendón de Aquiles en 2024.

Únicamente un equipo de la división accedió a los playoffs la temporada pasada. Fue Pittsburgh, que terminó primero cuando Tyler Loop, de Baltimore, falló un gol de campo en la última jugada de su enfrentamiento en la Semana 18.

Hay simetría por todas partes en Pittsburgh esta temporada, desde McCarthy dirigiendo al equipo de su ciudad natal hasta su reencuentro con Rodgers, quien optó por repetir con el entrenador con el que ganó un Super Bowl en Green Bay hace bastante más de una década.

Los Steelers mejoraron el plantel alrededor del cuatro veces MVP, al adquirir vía canje al receptor Michael Pittman, seleccionar en el draft al exreceptor de Alabama Germie Bernard y firmar al corredor Rico Dowdle en la agencia libre.

Unos cuantos puntos más podrían ser de gran ayuda para una franquicia que ha pasado la mayor parte de los últimos 10 años colándose a los playoffs al ganar muchos partidos apretados y de baja anotación bajo el mando de Tomlin.

La defensa tiene salarios elevados y sigue siendo disruptiva, aunque también envejece en ciertas posiciones, con el cazamariscales T.J. Watt, el defensivo profundo Jalen Ramsey y el tackle defensivo Cam Heyward en sus 30 años (o bien entrados en los 30, en el caso de Heyward).

Por el centro

Como de costumbre, el físico de Jackson es la clave en Baltimore. Se perdió cuatro partidos la temporada pasada y se vio fuera de ritmo en varios otros.

Pero persisten las dudas en la línea de golpeo. Los Ravens perdieron al centro estelar Tyler Linderbaum en la agencia libre y ya perdieron a un posible reemplazo cuando Danny Pinter cayó por una lesión en la pierna.

Ha habido entusiasmo por el regreso del tackle defensivo Nnamdi Madubuike, cuya lesión en el cuello a inicios de la temporada pasada fue un golpe importante. Aun así, no está claro si estará listo para el debut en Indianápolis.

“No sé si tengo una respuesta definitiva para eso”, comentó Minter. “Creo que cada día es como: ‘¿Cómo fue hoy? ¿Qué más quizá podamos hacer?’ Así que no sé la respuesta en este momento. Seguiremos evaluándolo y viendo en qué punto está, pero, de nuevo, nos sentimos muy bien con que (Madubuike) esté en una buena posición para ayudarnos”.

Burrow quiere avances

Después de tres años sin llegar a los playoffs, la paciencia de Burrow se está agotando con los Bengals.

El quarterback franquicia siente una mayor urgencia de cara a su séptima temporada, mientras intenta darle al vestuario una sensación de confianza de que los Bengals son uno de los mejores equipos de la conferencia.

“Puedes seguir pateándolo hacia adelante, o puedes hablarlo ahora y decir: ‘Este es el año’. Y estoy cansado de decir: ‘El próximo año, el próximo año, el próximo año’. Esto es”, declaró Burrow. “La vida es demasiado corta como para seguir posponiendo las cosas”.

Burrow se perdió nueve partidos la temporada pasada por una lesión en el dedo gordo del pie, su tercera lesión importante desde que fue la primera selección global del draft de 2020. Aunque los cinco titulares de la línea ofensiva están de vuelta, la profundidad es frágil.

La defensa suma incorporaciones clave con el cazamariscales Dexter Lawrence, el tackle defensivo Jonathan Allen, el ala defensiva Boye Mafe y el profundo Bryan Cook. Aunque Cincinnati puede anotar muchos puntos con Burrow lanzando a Ja’Marr Chase y Tee Higgins, ha perdido siete partidos en los últimos dos años en los que anotó al menos 30 puntos.

Clamor en Cleveland

Watson será el quarterback titular pese a que el dueño de Cleveland Jimmy Haslam indicó dos veces la temporada pasada que la franquicia ya había pasado página. Watson se perdió la temporada pasada por dos lesiones en el tendón de Aquiles, pero ganó el puesto de titular por encima de Shedeur Sanders, lo que enfureció a los aficionados. Watson tiene marca de 9-10 como titular de los Browns desde que canjearon tres selecciones de primera ronda a Houston por él en 2022.

Sanders podría ser el titular en algún momento de esta temporada, pero la ofensiva sigue siendo un trabajo en progreso. Los cinco titulares de la línea ofensiva son nuevos, mientras que los receptores novatos KC Concepcion y Denzel Boston buscarán reforzar el ataque aéreo.

La defensa debería ser sólida pese a perder al Jugador Defensivo del Año, Myles Garrett, en un canje a los Rams de Los Ángeles. El cazamariscales Jared Verse —adquirido en el acuerdo por Garrett— ha seguido impresionando, y el linebacker Carson Schwesinger, Novato Defensivo del Año la temporada pasada, espera evitar un bajón en su segundo año.

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Pronóstico de posiciones:

Steelers, Ravens, Bengals Browns.

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Los redactores deportivos de AP Will Graves y Joe Reedy contribuyeron a este informe.

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FUENTE: AP