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Con enormes atajadas, De Gea impulsa tenso triunfo de la Fiorentina ante el Hellas Verona

MILÁN (AP) — El arquero de la Fiorentina, David De Gea, fue la figura con varias atajadas enormes para preservar una victoria el sábado por 1-0 ante Hellas Verona y con lo que el equipo se alejó aún más de la zona de descenso de la Serie A.

Nicolo Fagioli de la Fiorentina celebra tras anotar en el encuentro ante el Hellas Verona de la Serie A el sábado 4 de abril del 2026. (Paola Garbuio/LaPresse via AP)
Nicolo Fagioli de la Fiorentina celebra tras anotar en el encuentro ante el Hellas Verona de la Serie A el sábado 4 de abril del 2026. (Paola Garbuio/LaPresse via AP) AP

El exguardameta del Manchester United mantuvo a su equipo en el partido antes de que su compañero Nicolò Fagioli marcara el gol del triunfo a ocho minutos del final.

Jack Harrison, a préstamo desde el Leeds United, desbordó por la derecha y tocó atrás para que Fagioli, sin marca, rematara a la portería.

La tensión se desbordó cuatro minutos después, cuando el mediocampista del Verona Tomas Suslov y su par de la Fiorentina Albert Guðmundsson se enfrascaron en una pelea que los dejó con las camisetas rasgadas y la expulsión de ambos.

La Fiorentina pasó gran parte de la primera mitad de la temporada hundida en el fondo de la tabla, pero solo ha perdido dos partidos de liga en 2026. Quedó cinco puntos por encima de la zona de descenso.

El Verona se mantuvo a nueve puntos de la salvación.

Gol sublime

El sublime tanto de Andrea Pinamonti ayudó al Sassuolo a reaccionar para ganar 2-1, después de que el Cagliari desperdiciara una valiosa ventaja.

El Cagliari, que estaba apenas tres puntos por encima de la zona de descenso, se puso en ventaja con un penal de Sebastiano Esposito en el primer tiempo.

Sin embargo, el Sassuolo igualó después de cinco minutos en el segundo tiempo. Un tiro de esquina fue despejado de cabeza, pero solo hasta donde estaba Ulisses Garcia, fuera del área. El defensor controló el balón con el pecho antes de clavar un remate en el ángulo inferior derecho para su primer gol en Italia, tras incorporarse desde el Marsella en febrero.

Y la remontada se completó al 78. Pinamonti recibió un balón de espaldas al arco, se dio vuelta ante su marcador y filtró la pelota por un estrecho hueco hacia el ángulo inferior izquierdo.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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