americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Con ayuda del árbitro robot, Rockies vencen 3-1 a Mets, la 14ª derrota de NY en 16 juegos

NUEVA YORK (AP) — Colorado evitó quedarse atrás cuando el árbitro robot cambió la base por bolas con las bases llenas de Brett Baty por un tercer strike cantado que puso fin a la entrada en la primera, y el colombiano José Quintana consiguió su primera victoria de la temporada mientras los Rockies enviaron a los Mets a su 14.ª derrota en 16 juegos, venciendo a Nueva York 3-1 el domingo en el primer partido de una doble cartelera.

Jake McCarthy de los Rockies de Colorado observa tras conectar un sencillo productor durante la séptima entrada del primer partido de una doble cartelera de béisbol contra los Mets de Nueva York, el domingo 26 de abril de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig)
Jake McCarthy de los Rockies de Colorado observa tras conectar un sencillo productor durante la séptima entrada del primer partido de una doble cartelera de béisbol contra los Mets de Nueva York, el domingo 26 de abril de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Troy Johnson conectó un sencillo impulsor en la cuarta entrada y rompió el empate 1-1 con un rodado para doble play que produjo una carrera en la sexta. Jake McCarthy añadió un sencillo impulsor en la séptima por Colorado (12-16), que aseguró su tercera victoria de serie este año.

Quintana (1-2) permitió dos hits en 5 1/3 entradas, su mayor cifra de la temporada. Jaden Hill salió de un aprieto con las bases llenas en la octava al retirar al cubano Luis Robert Jr. con un elevado de foul y ponchar a Mark Vientos, y Victor Vodnik consiguió tres outs consecutivos para su cuarto salvamento, completando un juego de cuatro hits.

Nolan McLean (1-2) permitió dos carreras —una limpia— y cinco hits en cinco entradas por los Mets (9-18).

El venezolano Francisco Álvarez estaba de 0-28 en su carrera en Grandes Ligas como bateador emergente antes de su sencillo en la octava entrada. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

Destacados del día

INTENTO DE MAGNICIDIO CONTRA TRUMP: INVESTIGAN A UN LOBO SOLITARIO ARMADO HASTA LOS DIENTES

INTENTO DE MAGNICIDIO CONTRA TRUMP: INVESTIGAN A UN "LOBO SOLITARIO" ARMADO HASTA LOS DIENTES

TIROTEO EN EVENTO CON TRUMP: SERVICIO SECRETO LO EVACÚA DE EMERGENCIA EN WASHINGTON

TIROTEO EN EVENTO CON TRUMP: SERVICIO SECRETO LO EVACÚA DE EMERGENCIA EN WASHINGTON

Administración TRUMP revoca licencias de exportación de artículos de lujo a Cuba: como Ferraris, Aston Martins, Maseratis, jacuzzis y jet skis

Administración TRUMP revoca licencias de exportación de artículos de lujo a Cuba: como Ferraris, Aston Martins, Maseratis, jacuzzis y jet skis

Milenko Faria, cuya esposa, la doctora Rubeliz Bolívar, fue detenida por agentes de inmigración, abraza a su hija Milena, tras su entrevista por asilo con las autoridades migratorias, en Tustin, California, el 16 de abril del 2026. (AP foto/Jae C. Hong)

Arrestos de ICE bajan casi 12% tras muertes en Minneapolis y cambio de mando

Autoridades en Lake Forest, en Tampa, Florida, debido a reportes de un hombre que se había atrincherado en una vivienda, en conexión con la desaparición de dos estudiantes de la Universidad del Sur de Florida, el 24 de abril del 2026. (Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times via AP)

Compañero de piso acusado en conexión con asesinatos de estudiantes en Florida

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter