Con ayuda del árbitro robot, Rockies vencen 3-1 a Mets, la 14ª derrota de NY en 16 juegos

Troy Johnson conectó un sencillo impulsor en la cuarta entrada y rompió el empate 1-1 con un rodado para doble play que produjo una carrera en la sexta. Jake McCarthy añadió un sencillo impulsor en la séptima por Colorado (12-16), que aseguró su tercera victoria de serie este año.
Quintana (1-2) permitió dos hits en 5 1/3 entradas, su mayor cifra de la temporada. Jaden Hill salió de un aprieto con las bases llenas en la octava al retirar al cubano Luis Robert Jr. con un elevado de foul y ponchar a Mark Vientos, y Victor Vodnik consiguió tres outs consecutivos para su cuarto salvamento, completando un juego de cuatro hits.
Nolan McLean (1-2) permitió dos carreras —una limpia— y cinco hits en cinco entradas por los Mets (9-18).
El venezolano Francisco Álvarez estaba de 0-28 en su carrera en Grandes Ligas como bateador emergente antes de su sencillo en la octava entrada. ___
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