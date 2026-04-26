Con ayuda del árbitro robot, Rockies vencen 3-1 a Mets, la 14ª derrota de NY en 16 juegos

NUEVA YORK (AP) — Colorado evitó quedarse atrás cuando el árbitro robot cambió la base por bolas con las bases llenas de Brett Baty por un tercer strike cantado que puso fin a la entrada en la primera, y el colombiano José Quintana consiguió su primera victoria de la temporada mientras los Rockies enviaron a los Mets a su 14.ª derrota en 16 juegos, venciendo a Nueva York 3-1 el domingo en el primer partido de una doble cartelera.