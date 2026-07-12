Con ataques, EEUU e Irán se disputan estrecho de Ormuz, vía clave para suministro energético mundial

Las ofensivas, desatadas por el ataque de Irán contra un buque portacontenedores en el estrecho frente a la costa de Omán, volvieron a subrayar que la vía navegable por la que en otro tiempo pasaba una quinta parte del petróleo crudo y el gas natural comercializados en el mundo seguía siendo el asunto clave en las negociaciones.

El transporte marítimo por la estrecha boca del golfo Pérsico se ha visto interrumpido desde el inicio de la guerra, ya que Irán ha mantenido un control asfixiante sobre la zona atacando buques comerciales e intimidando a las compañías navieras.

Irán y Estados Unidos están cerca del punto medio del periodo de 60 días de un acuerdo provisional que se suponía debía preparar conversaciones para un fin permanente de la guerra. En cambio, ha degenerado en una serie de ataques sobre el estrecho y su futuro, lo que preocupa a mandatarios de otros países ante la posibilidad de que la guerra con Irán se reanude de lleno.

“Un retorno a las hostilidades a gran escala tendrá consecuencias catastróficas”, advirtió en un comunicado el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

El Comando Central del ejército de Estados Unidos señaló que sus fuerzas atacaron decenas de emplazamientos en los bombardeos del lunes, incluidos sistemas de defensa aérea, sitios de radar, equipos de misiles y drones, y pequeñas embarcaciones.

“El estrecho de Ormuz es un corredor marítimo vital para el comercio mundial”, afirmó el Comando Central. “Irán no lo controla”.

La Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar de Irán —un centro de poder clave en la teocracia del país que controla su arsenal de misiles balísticos— rechazó tajantemente la declaración de Estados Unidos.

“El estrecho de Ormuz es nuestro territorio, y no permitiremos que un ejército canalla y asesino de niños del otro lado del mundo continúe su interferencia ilegal en él”, sostuvo la Guardia Revolucionaria iraní.

Las sirenas de alerta por misiles sonaron dos veces el lunes en Bahrein, sede de la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos. De momento no hay reportes de daños.

Los medios estatales iraníes reconocieron los últimos ataques en su territorio a primera hora del lunes, al describir explosiones en varios lugares y al menos una persona muerta.

Los ataques iraníes del domingo se extendieron a Bahrein, Kuwait, Qatar, Jordania e incluso Omán —cuyas aguas territoriales con Irán conforman el estrecho. Omán, que desde hace tiempo ha sido un interlocutor entre Teherán y Occidente, convocó a un diplomático iraní para criticar el ataque.

Combates se centran en el estatus del estrecho

El ejército de Estados Unidos indicó a primera hora del domingo que atacó cerca de 140 objetivos, incluidos sitios de lanzamiento de misiles y drones, depósitos de municiones, equipos de comunicación y otros emplazamientos, un conjunto de ataques mucho más intenso que en dos rondas previas de bombardeos en la última semana.

“Los bombardeamos hasta el cansancio anoche”, dijo el presidente estadounidense Donald Trump al programa “Meet the Press”, de la cadena NBC.

Irán tomó represalias atacando naciones de la región que albergan fuerzas militares estadounidenses, e insistió en que sólo ellos deben controlar el estrecho y potencialmente cobrar a los buques por transitar por él.

La era de los acuerdos unilaterales se ACABÓ”, escribió Mohammad Bagher Qalibaf, el presidente del Parlamento de Irán y uno de los principales negociadores. “Les dijimos: cumplan su palabra o paguen el precio. La realidad está llamando a la puerta”.

Irán describió el estrecho como cerrado, pero el ejército de Estados Unidos y Trump afirmaron que el estrecho permanece abierto.

Sin embargo, el control asfixiante de Irán sobre el estrecho ha disminuido a medida que el ejército de Estados Unidos brindó apoyo a los buques que se desplazaban por una ruta meridional pegada a la costa de Omán. Esa nueva ruta ha enfurecido a Irán, que lanzó ataques repetidos contra barcos que la utilizaban.

El control de Irán sobre el estrecho provocó una crisis energética mundial, aunque los precios del petróleo han caído con fuerza desde su punto más alto de 120 dólares por barril durante el conflicto.

Los ataques se dieron tras nuevas conversaciones diplomáticas sobre el estrecho

Trump sugirió la semana pasada que el acuerdo provisional en la guerra estaba “terminado”. Pero los mediadores, incluidos Pakistán, Qatar y Egipto, han continuado los esfuerzos para alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra.

Un funcionario regional involucrado en la mediación, que habló bajo condición de anonimato para discutir esas conversaciones, dijo que los esfuerzos para apuntalar el alto el fuego continuaban el domingo. Pakistán informó que su ministro de Relaciones Exteriores habló por teléfono con el principal diplomático de Irán e instó a una “desescalada” por ambas partes.

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Moytabá Jamenei, quien no ha sido visto en público desde el inicio de la guerra, prometió el sábado, en su primera declaración desde el funeral de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, que los iraníes vengarán su muerte.

___

El periodista de The Associated Press Munir Ahmed contribuyó a este despacho desde Islamabad.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP