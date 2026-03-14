Con 42 puntos de Anthony Edwards, Timberwolves vencen 127-117 a Warriors mermados

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Anthony Edwards, base de los Timberwolves de Minnesota, festeja tras atinar un triple ante los Warriors de Golden State, el viernes 13 de marzo de 2026 (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) AP

Edwards encestó 13 de 22 unidades, convirtió los 12 tiros libres que intentó y además sumó ocho rebotes y cinco asistencias, mientras que Rudy Gobert aportó 18 puntos y nueve tableros en lo que el entrenador Chris Finch consideró un partido de ganar sí o sí.

Los Wolves cortaron una racha de tres derrotas —todas por dos dígitos, incluida la paliza sufrida el miércoles por 153-128 ante los Clippers — después de una seguidilla de cinco victorias.

Un triple del brasileño Gui Santos, seguido por una volcada de Malevy Leons, recortó la ventaja de Minnesota a 109-102 con 8:37 minutos por jugar, pero Golden State no pudo hacer mucho más.

Brandin Podziemski anotó 25 puntos por los Warriors, que descartaron a Draymond Green a menos de una hora del salto inicial debido a una lesión lumbar. Kristaps Porzingis pasó a la alineación titular en su lugar.

Los Warriors utilizaron su 33ra alineación inicial distinta. Porzingis fue titular por vez primera desde que Golden State lo adquirió de Atlanta en la fecha límite de canjes. Terminó con 20 puntos.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP