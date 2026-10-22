Con 3 vuelacercas, Cardenales apalean a Águilas en Venezuela

Rafael Ortega conectó dos jonrones y produjo tres carreras, mientras que Damiano Palmegiani también la sacó del parque por Lara. Aron Estrada y Luis Castro respondieron con vuelacercas por las Águilas.

El Zulia inauguró la pizarra con un jonrón solitario de Estrada en la primera entrada, pero los Cardenales respondieron con cuatro carreras en el cierre del episodio y ampliaron su ventaja a 10-1 en la cuarta. Las Águilas descontaron con el cuadrangular de Castro en la quinta y tres anotaciones en la séptima para acercarse a 12-7, pero Ortega conectó su segundo jonrón de la noche en la octava entrada, con un corredor en base, para sellar la paliza.

En Valencia, los Navegantes del Magallanes consiguieron apenas su segundo triunfo de la temporada, 4-1 ante Caribes de Anzoátegui, con jonrones de Ángel Reyes y Cooper Kinney. Reyes conectó un cuadrangular de tres carreras en la primera entrada y Kinney agregó uno solitario en la quinta.

En Margarita, los Bravos derrotaron 9-5 a los Tiburones de La Guaira, con un grand slam de Moisés Gómez en la octava entrada que rompió el empate a cuatro carreras. Ramón Ramírez también destacó a la ofensiva con un jonrón solitario en la quinta y un sencillo productor de dos anotaciones en la sexta, mientras que Pedro Martínez conectó un cuadrangular por los Bravos en el segundo episodio.

Los Gigantes del Cibao superaron 7-6 a los Toros del Este en diez entradas, en el único juego de la jornada de la Liga Dominicana de Béisbol.

Kelvin Gutiérrez llegó a primera por un error del campocorto Wilmer Difó en el cierre del décimo episodio, lo que permitió anotar a Agustín Ramírez la carrera de la victoria, después de que éste había empatado el encuentro con un triple productor.

Los Toros tomaron una ventaja de 2-0 en la cuarta entrada con un jonrón de Juan Brito, pero los Gigantes respondieron con cuatro carreras en la sexta, impulsados por un doble de Noelvi Marte, un sencillo de dos anotaciones de Agustín Ramírez y otro imparable productor de Deyvison de los Santos. Pablo Reyes amplió la ventaja a 5-2 con un cuadrangular solitario en la séptima.

Los Toros reaccionaron con un jonrón de dos carreras de Ronny Simón en la octava y empataron 5-5 en la novena mediante un elevado de sacrificio de Mike Rosario. En la décima, Juan Brito puso adelante nuevamente a los visitantes con otro elevado de sacrificio, pero los Gigantes anotaron dos veces en el cierre para quedarse con el triunfo.

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FUENTE: AP