americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Con 2 de Paulinho, el bicampeón Toluca golea 3-0 a Necaxa y sigue invicto en la Liga MX

AGUASCALIENTES, México (AP) — El triple monarca goleador Paulinho encontró las redes en un par de ocasiones durante los minutos finales, para encaminar el sábado al bicampeón Toluca a una victoria de 3-0 ante el Necaxa en el torneo Clausura de la Liga MX.

Paulinho rompió el cero en el marcador a los 79 minutos, al empujar frente al arco una diagonal de Jorge Díaz. Cuatro minutos después, el ariete portugués celebró su cuarta diana del curso al definir una lanzada por el centro del campo con un disparo abajo.

El zaguero uruguayo Federico Pereira selló la abultada victoria con un cabezazo picado durante el cuarto minuto del descuento.

Los Diablos Rojos extendieron su paso invicto en el torneo después de siete jornadas, para ascender provisionalmente al segundo sitio con 15 puntos, tres menos en relación con las Chivas, que más tarde visitaban al Cruz Azul.

Necaxa se estancó en la 10ma posición con nueve unidades.

Antes de que surgiera la figura de Paulinho con sus dos goles, el arquero Luis García fue el héroe escarlata con un par de atajadas antes de que se cumpliera la primera media hora para evitar dianas a Lorenzo Faravelli e Israel Tello.

Para la próxima jornada, el Toluca será el anfitrión de las Chivas, en un duelo en el que podría estar en juego la condición de líder del torneo.

OTROS RESULTADOS

Atlas se sobrepuso a una desventaja de un par de goles para imponerse en casa 3-2 a San Luis.

Diego González convirtió un penal en el noveno minuto de descuento del primer tiempo y Eduardo Aguirre marcó también desde los 12 pasos a los 59, antes de que Germán Agustín Rodríguez, lograra a los 83 el gol de la diferencia por los rojinegros.

João Pedro a los 3′, y Eduardo Águila, a los 41′, hicieron las dianas de la ventaja del San Luis.

Atlas escaló a la 5ta posición con 13 puntos; San Luis se quedó en el 12do escalón con siete.

En otro resultado, León venció 2-1 a Santos, que sigue siendo el único equipo del curso sin victoria, luego de sufrir su sexto revés y el cuarto consecutivo.

León puso fin a cinco jornadas sin triunfo con su segunda victoria para llegar a siete puntos y ubicarse en la 13ra posición. Santos está en el último sitio con apenas una unidad.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Destacados del día

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Trump eleva arancel global de EEUU al 15% tras fallo del Supremo y sacude comercio mundial

Cuba pierde influencia TOTAL en Venezuela: La Habana retira asesores militares y de inteligencia

Cuba pierde influencia TOTAL en Venezuela: La Habana retira asesores militares y de inteligencia

Arrestan en Miami a falsa doctora que vendía bótox ilegal por Instagram desde apartamento en Brickell

Arrestan en Miami a falsa doctora que vendía bótox ilegal por Instagram desde apartamento en Brickell

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

¿Qué aranceles anuló la Corte Suprema de EEUU? Esto es lo que hay que saber

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter