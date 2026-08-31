Como y Cesc Fàbregas envían un mensaje en la Serie A antes de su debut en la Liga de Campeones

El director técnico del Como, Cesc Fàbregas, da indicaciones durante el partido de fútbol de la Serie A entre el Napoli y el Como, en Nápoles, Italia, el domingo 30 de agosto de 2026. (Alessandro Garofalo/LaPresse vía AP) AP

Una victoria 2-1 el fin de semana en Napoli —que ha ganado la Serie A dos veces en las últimas cuatro temporadas— reforzó la confianza de Como antes de que el equipo de Cesc Fàbregas debute en la Liga de Campeones, con Manchester United, el campeón defensor Paris Saint-Germain y Barcelona entre sus rivales.

“Ganar en el Maradona no es normal”, afirmó Fàbregas en referencia al Stadio Diego Armando Maradona de Napoli.

Como terminó cuarto la temporada pasada por delante de Juventus y AC Milan para quedarse con el último cupo de la Serie A para la Liga de Campeones, con un estilo de fútbol de alta presión poco habitual en Italia.

La presión volvió a ser decisiva contra Napoli, ya que los jugadores de Como se lanzaron hacia adelante y provocaron una pérdida que derivó en el gol de la victoria de Anastasios Douvikas.

Douvikas, un delantero centro griego, también anotó en el empate 1-1 en Udinese en el debut de Como —después de liderar al equipo con 14 goles la temporada pasada, cifra que lo dejó empatado en el segundo lugar de la tabla general de la liga.

“Tasos tiene la fuerza de un caballo”, comentó Fàbregas usando el apodo de Douvikas.

Fàbregas apunta a Moise Kean para un fichaje

Aun así, con la Liga de Campeones en el horizonte, Fàbregas quiere que Como incorpore a otro jugador con potencial para marcar muchos goles. Tiene en la mira al delantero centro italiano Moise Kean, quien está previsto que deje Fiorentina antes de que cierre el mercado de fichajes el martes.

“Obviamente, espero un delantero. Douvikas no puede jugar la Serie A, la Copa Italia y la Liga de Campeones. Solo tenemos un delantero”, señaló Fàbregas.

Álvaro Morata alternó con Douvikas la temporada pasada, pero se perdió tres meses por lesión y ahora ha sido cedido al Leganés, de la segunda división española.

“Jugamos muchas veces con un falso nueve. Jugar cada tres días a este nivel no es fácil”, explicó Fàbregas.

Liga de Campeones

La victoria en Napoli abrió la posibilidad de si Como podría pelear por el título italiano.

“Solo estamos en la segunda jornada. Y pronto vamos a entrar en un mundo nuevo”, manifestó Fàbregas en referencia a la Liga de Campeones.

Tras haber jugado en la cuarta división del fútbol italiano hace apenas siete años, es la primera vez en los 119 años de historia de Como que se clasifica a una competición continental.

Para la ocasión, el estadio Giuseppe Sinigaglia de Como ha tenido que someterse a modificaciones y tendrá una capacidad de apenas un poco más de 10.000 espectadores para los partidos europeos.

El debut de Como en la Liga de Campeones será en el Sinigaglia contra Leipzig el 10 de septiembre, con la visita de United en octubre y la de PSG en enero.

Acuerdo por Nico Paz con Real Madrid

Mientras Kean aún no llega, el mayor movimiento de Como en la pretemporada quizá haya sido convencer a Real Madrid de no ejercer su opción de recompra sobre el creador de juego Nico Paz, de 21 años, y permitir que el internacional argentino se quede por una tercera temporada.

Aunque ya tenía la mejor defensa de la Serie A la temporada pasada, Como también ha reforzado su zaga con el fichaje del defensor central Trevoh Chalobah, procedente de Chelsea, por 30 millones de euros (35 millones de dólares).

En el mediocampo, Fàbregas ha quedado impresionado con Luis Milla, de 31 años, quien ha sido titular en ambos partidos desde su traspaso desde Getafe.

“Milla está muy infravalorado en España, pero es normal. Hay tantos grandes jugadores que a veces tendemos a olvidar a los demás, los que no son Pedri o Rodri. Lo he seguido desde hace mucho tiempo. Ha tenido una carrera en constante ascenso, y ahora es su momento de jugar la Liga de Campeones. Intentamos traer aquí a jugadores jóvenes, pero me alegro por él y por muchos otros”, dijo Fàbregas.

Entre los mediocampistas más jóvenes del equipo, Martin Baturina, de 23 años, sigue siendo una presencia constante y marcó el primer gol contra Napoli, el séptimo suyo en la Serie A desde que llegó procedente de Dinamo Zagreb antes de la temporada pasada. Desde el primer gol de Baturina con Como en noviembre, solo Paz, Scott McTominay y Nikola Vlasic (ocho cada uno) han anotado más en el mismo periodo entre los mediocampistas de la liga italiana.

Lo próximo para Como: una visita al Genoa de Daniele De Rossi el viernes. Luego, casi una semana de descanso antes de iniciar su campaña en la Liga de Campeones.

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FUENTE: AP