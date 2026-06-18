Cómo Trump decidió firmar un acuerdo con Irán en el palacio de Versalles

El presidente estadounidense Donald Trump, izquierda, recorre el Palacio de Versalles con el presidente Emmanuel Macron antes de una cena el miércoles 17 de junio de 2026 en Versalles, Francia, tras la cumbre del G7 en Evian, Francia. (Anna Moneymaker/Pool Foto vía AP) AP

El miércoles, cuando estaba a punto de salir de Francia tras tres días de intensas conversaciones diplomáticas en una cumbre del G7, Trump anunció con desenfado a los periodistas, mientras se subía a su coche, que “firmamos en Versalles”.

En videos publicados en X por Macron y por un asistente de la Casa Blanca, se vio a Trump sentado a una mesa firmando una copia en papel del acuerdo. Luego le entregó el documento y el bolígrafo al secretario de Estado, Marco Rubio, mientras Macron, sentado a su lado, le decía: “Buen trabajo. Bravo”.

Uno de los asistentes, el ministro francés de Finanzas, Roland Lescure, describió el jueves su sorpresa de que el acuerdo se firmara durante la cena. Los planes iniciales de la Casa Blanca habían contemplado una ceremonia de firma el viernes en Suiza.

“Literalmente vimos a Marco Rubio irse —no sé si ya había impreso el memorando de acuerdo o fue a imprimirlo— y volver”, añadió Lescure. “Retiramos los platos”.

Cuando se le preguntó si Macron sabía de antemano que el acuerdo se firmaría, Lescure señaló que creía que Trump había informado al presidente francés poco antes, porque ambos llegaron juntos.

“En cualquier caso, para nosotros, los ministros del gobierno francés, fue una sorpresa”, manifestó.

Un funcionario francés indicó que Rubio y el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, revisaron juntos el memorando de entendimiento antes de llevárselo a Trump para que lo firmara. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar los detalles con los medios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP