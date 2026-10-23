Cómo los técnicos españoles se convirtieron en los más cotizados del fútbol

El técnico de España Luis De La Fuente previo al partido contra Chequia por la Liga de Naciones, el sábado 3 de octubre de 2026, en Oviedo. (AP Foto/Manu Fernández) AP

Cuatro de los cinco nominados al Trofeo Johan Cruyff al técnico del año en la categoría masculina son españoles, al igual que dos de las candidatas al trofeo femenino.

Las listas reflejan cómo España, tras años de conquistar títulos en las categorías masculina y femenina, se ha convertido en un gran exportador de conocimientos de entrenamiento.

Después de décadas a la sombra de sus homólogos italianos, ingleses y alemanes, los entrenadores españoles tienen ahora una gran demanda, ya que tanto clubes como selecciones nacionales buscan aprovechar la filosofía a la que se atribuye el éxito de España en el escenario mundial.

Entrenadores sobresalientes como Pep Guardiola y Luis Enrique han llevado el estilo de juego basado en la posesión de España a los principales clubes de Europa, con algunos ajustes.

“Creo que el entrenador español ahora mismo es el más valorado del mundo y creo que la piedra angular de este sitio, es la formación del entrenador español y sobre todo, su capacidad para adaptarse a distintos contextos en el fútbol europeo y mundial”, declaró Iván Cancela, quien dirige la academia de entrenadores de la Real Federación Española de fútbol, a The Associated Press:

Tanto Guardiola como Luis Enrique figuran entre los egresados de la academia. Este último ganó el año pasado el premio Cruyff, que lleva el nombre del legendario neerlandés, y vuelve a ser un candidato tras conquistar un segundo título consecutivo de la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain.

Luis de la Fuente es otro aspirante de primer nivel tras ganar el Mundial con España este verano. Dirigió a las selecciones españolas Sub19 y Sub21 antes de asumir el mando del combinado absoluto y también ha impartido cursos para futuros entrenadores organizados por la federación española.

“Somos pioneros de un programa de formación de entrenadores... y se ven los resultados. Pero esto es desde hace tiempo, solo que ahora al ganar más títulos y tener más reconocimiento mediático se habla más”, dijo De la Fuente el mes pasado.

Benítez abrió el camino

Hasta que Rafael Benítez dio el salto a Liverpool desde Valencia en 2004, era relativamente inusual que entrenadores españoles trabajaran en el extranjero.

Muchos han seguido sus pasos.

Los españoles conforman ahora el mayor grupo por nacionalidad entre los entrenadores de la Loga Premier, con cinco equipos dirigidos por españoles. Dos de ellos son candidatos al Premio Cruyff masculino: Mikel Arteta, del vigente campeón Arsenal, y Unai Emery, quien ganó la Liga Europa con Aston Villa la temporada pasada.

España tuvo 107 entrenadores empleados en el extranjero en clubes de primera y segunda división la temporada pasada, frente a 99 en la campaña anterior, según la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo. Portugal fue segundo la temporada pasada con 88.

Los españoles también están siendo reclutados por selecciones nacionales de otros países. Más de una docena de selecciones cuentan actualmente con entrenadores españoles, entre ellas Qatar, República Checa, Corea del Sur y Países Bajos, que recientemente contrató al exastro del Barcelona Xavi Hernández.

La conexión neerlandesa

En cierto modo, el paso de Xavi a Países Bajos cierra el círculo, porque España rastrea su estilo de juego hasta Cruyff, quien jugó en el Barcelona en la década de 1970 y regresó como entrenador en 1988.

Cruyff instauró en España una nueva filosofía de juego basada en mantener la posesión y mover el balón con pases cortos entre jugadores que se recolocan constantemente.

Ese estilo influyó en la manera en que los entrenadores españoles detectaban y desarrollaban talento.

“Creo que el jugador español no es el más rápido, no es el más fuerte, no es el más alto, pero creo que el jugador español, bajo mi punto de vista y sin que suene a soberbia, es el que mejor entiende el fútbol y es un jugador muy talentoso”, explicó Cancela.

El tiki-taka y sus mejoras

Luis Aragonés, seleccionador de España de 2004 a 2008, convirtió el enfoque basado en la posesión en una seña de identidad nacional con un equipo construido alrededor de la virtuosidad de Xavi y Andrés Iniesta en el mediocampo.

El llamado estilo tiki-taka llevó a España a nuevas cotas con títulos consecutivos de la Eurocopa en 2008 y 2012 y el primer trofeo de la Copa del Mundo del país en 2010.

Con el tiempo, se topó con un muro cuando Xavi e Iniesta se retiraron y España no logró traducir la posesión en goles. De la Fuente, quien asumió como seleccionador tras la eliminación de España en cuartos de final del Mundial de 2022, modernizó el sistema con transiciones ofensivas más rápidas, utilizando extremos encaradores como Lamine Yamal y Nico Williams para minar a las defensas por las bandas.

España está ahora de vuelta en la cima, con el título de la Eurocopa 2024 seguido por el trofeo del Mundial este año.

Mientras tanto, España ascendió hasta convertirse en la número 1 del mundo en el fútbol femenino con un equipo armado alrededor de un núcleo de jugadoras del Barcelona como Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, ahora en el London City Lionesses.

Pere Romeu, técnico del Barcelona, figura entre los cinco nominados al premio de entrenadora en el fútbol femenino, junto con el también español Jonatan Giráldez en el OL Lyonnes tras haber dirigido previamente al Barcelona. Se enfrentaron en mayo en la final de la Liga de Campeones femenina, que el Barça ganó 4-0.

Ejercicios a un toque para perfeccionar el pase

Una cosa que destaca en la forma en que los entrenadores españoles han estado preparando a sus equipos es el énfasis en ejercicios con balón.

“La mayor diferencia es el sistema, antes veía muchos ‘drills’ no asociados con el juego, pero en España todo tenía su base en el juego. Era la gran ventaja en España desde hace dos décadas", resaltó Javier Cano, presidente de EFA Pro, una asociación de entrenadores profesionales españoles.

Un buen ejemplo es el “rondo” español, o el ejercicio del “cerdito en el medio”, que Cruyff convirtió en un elemento central de los entrenamiento en el Barça.

El ejercicio, en el que un pequeño grupo de jugadores debe pasarse el balón en un espacio reducido mientras uno o dos compañeros intentan interceptarlo, reforzó las habilidades básicas de jugar a un toque para ejecutar —y también abrir ligeros ángulos para recibir— pases cortos bajo presión, una y otra vez.

Esa eficiencia de relojería para conservar el balón ha sido evidente en las victorias mundialistas de España tanto en la categoría masculina como en la femenina.

El peso del País Vasco

Una de las particularidades de esta generación de entrenadores españoles de élite es cuántos de ellos proceden del norte de España, específicamente del País Vasco.

De la Fuente tiene raíces familiares en el País Vasco, la región de origen de Emery y de otros técnicos como Julen Lopetegui —quien dirigió al Real Madrid y a España— y José Mendilibar.

Arteta, Xabi Alonso (Chelsea) y Andoni Iraola (Liverpool) jugaron juntos de jóvenes en el Antiguoko, un club amateur de la ciudad vasca de San Sebastián.

El vicepresidente del Antiguoko, Roberto Montiel, recordó perfectamente al trío de niños. Aunque percibió su talento, difícilmente habría imaginado que los tres llegarían tan alto como entrenadores.

“Hay un poco de todo, la suerte que coincidieron con 3 grandes personas y jugadores y luego la ADN que tiene el Antiguoko y la sociedad guipuzcoana, que es super competitivo, y la pasión que vivimos el futbol”, comentó Montiel a AP:

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FUENTE: AP