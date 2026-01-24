americateve

Como golea 6-0 a Torino en la Serie A y se acerca a los puestos de Champions

ROMA (AP) — Como aplastó el sábado 6-0 a Torino en la Serie A, siguiendo su victoria por 5-1 sobre el mismo oponente en noviembre.

Nicolas Kuehn, segundo a la izquierda, celebra el marcador con sus compañeros de equipo durante el partido de fútbol de la Serie A entre Como y Torino en Como, Italia, el sábado 24 de enero de 2026. (Antonio Saia/LaPresse vía AP)
Anastasios Douvikas anotó dos veces para Como, y Martin Baturina, Lucas Da Cunha, Nicolas-Gerrit Kuhn y Maxence Caqueret también contribuyeron para el equipo de Cesc Fàbregas.

Como subió al quinto lugar, justo fuera de los puestos de la Liga de Campeones. Sus 40 puntos ya son un récord en la máxima categoría para el club ubicado en la frontera suiza.

Además, Cagliari, que está en la mitad de la tabla, venció 2-1 a la Fiorentina, dejando al club toscano en la zona de descenso; y Lazio empató 0-0 en Lecce.

El domingo, el segundo clasificado AC Milan visita al cuarto clasificado Roma y el tercer clasificado Napoli visita a la Juventus, la sexta clasificada.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

