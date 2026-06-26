Cómo ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela

Personas consuelan a Gabriela Rojas, en el centro, mientras llora frente a su casa dañada, donde dos de sus hijos fallecieron durante los terremotos que sacudieron La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey) AP

Gobiernos, organizaciones sin fines de lucro y miembros de la diáspora venezolana en todo el mundo se están movilizando para responder tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, con el fin de ayudar a encontrar a los desaparecidos y brindar atención médica y servicios humanitarios a los miles de heridos y desplazados.

Se necesita ayuda para las labores de búsqueda y rescate, alojamientos de emergencia para las familias desplazadas y atención sanitaria de urgencia, a lo que seguirá agua potable y saneamiento, según la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Las organizaciones humanitarias afrontarán muchos desafíos, incluyendo cierres de aeropuertos y la necesidad de visas aceleradas para los cooperantes, señaló Michael Capponi, presidente de Global Empowerment Mission (GEM).

“Ninguna organización por sí sola puede satisfacer todas las necesidades”, indicó Capponi. “La colaboración entre gobiernos y ONGs es fundamental para garantizar que cubramos todo el terreno de manera eficiente y rápida”.

A continuación, algunas de las organizaciones que están actuando ya y a las que puede apoyar. La entidad evaluadora de organizaciones sin fines de lucro Charity Navigator recomienda que los donantes eviten campañas fraudulentas de recaudación de fondos evaluando si una ONG tiene experiencia previa en el tipo específico de desastre y en la región afectada, y si es una organización sin fines de lucro registrada como 501(c)(3). Charity Navigator también ha publicado su propia lista de grupos verificados que ayudan a Venezuela.

Global Empowerment Mission : la organización humanitaria con sede en Doral, Florida, está colaborando con su socio sin ánimo de lucro de larga data, We Love Foundation. GEM comenzó de inmediato a empacar alimentos, agua, productos de higiene, artículos médicos esenciales y otros insumos de emergencia para enviarlos el jueves a Caracas, donde ha instalado un centro de distribución. GEM ya ha intervenido antes en Venezuela, como en 2018 y 2019.

CORE: la ONG está movilizando personal y asociándose con The Wayuu Taya Foundation, otra organización sin fines de lucro que apoya a comunidades indígenas wayuu en Venezuela y Colombia y que cuenta con personal sobre el terreno en Caracas. Su objetivo es distribuir ayudas en efectivo a las familias afectadas, así como alimentos, agua potable, kits de higiene y otros recursos críticos. CORE se fundó tras el terremoto de Haití de 2010.

Direct Relief: la organización humanitaria médica, con sede en California, está financiando el despliegue de un equipo del colectivo español Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF) para colaborar en las labores de búsqueda y rescate, y está lista para enviar suministros médicos a socios de salud locales según sea necesario. Direct Relief ha respondido a múltiples terremotos, incluido el desastre de 2023 en Siria y Turquía.

Cruz Roja Internacional: pese a haber sufrido daños en su propia sede en el país, la red nacional de hospitales y clínicas de la Cruz Roja Venezolana sigue activa y continúa brindando atención, y los equipos de rescate están colaborando en las evacuaciones y las labores de búsqueda, además de movilizar suministros de ayuda preposicionados. Las Sociedades de la Cruz Roja en Ecuador, Colombia, México, Costa Rica, Honduras y Argentina —países con grandes comunidades venezolanas— han activado servicios para restablecer el contacto entre familiares y ayudar a la gente a saber de sus seres queridos.

Airlink: la organización humanitaria global ayuda a facilitar el transporte y la logística para otras ONGs que necesitan enviar ayuda y personal a desastres en todo el mundo. Movilizará aerolíneas y empresas de logística para enviar a Venezuela equipos de búsqueda y rescate, personal de respuesta médica y ayuda como medicamentos, filtros de agua y alimentos.

World Central Kitchen: la ONG fundada por el chef José Andrés se está movilizando para servir comidas calientes a las familias afectadas y a los equipos de primeros auxilios lo más rápido posible. WCK ha encabezado múltiples campañas en Venezuela, la más reciente en 2024, cuando familias en el estado Sucre se vieron desplazadas por el impacto del huracán Beryl.

Catholic Relief Services: la agencia internacional de ayuda de la Iglesia católica de Estados Unidos está trabajando con su socio local Cáritas Venezuela para proporcionar alojamientos de emergencia, alimentos, agua y atención sanitaria a las familias afectadas.

Global Impact: esta consultora e intermediaria filantrópica ha creado un fondo de Respuesta a los Terremotos en Venezuela que canalizará ayuda hacia múltiples organizaciones verificadas, incluidas UNICEF Estados Unidos y Save the Children.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP