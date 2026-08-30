Como anestesia 2-1 a Napoli en la Serie A y Schalke sufre derrota en regreso a la Bundesliga

Los jugadores de Como junto al técnico Cesc Fábregas celebran la victoria 2-1 ante Napoli en la Serie A, el domingo 30 de agosto de 2026, en Nápoles. (Alessandro Garofalo/LaPresse vía AP) AP

El equipo dirigido por Cesc Fàbregas capitalizó errores defensivos mediante los goles de Tassos Douvikas y Martin Baturina a los 17 y 34 minutos, respectivamente. Rasmus Højlund anotó el tanto del empate transitorio del Napoli a los 30.

Con un gol de Hakan Çalhanoğlu a los 9 minutos, el campeón defensor Inter de Milán se llevó una victoria 1-0 de visita a Cagliari.

Después de dos jornadas en la liga italiana, cuatro equipos lideran con el ideal de seis puntos: Inter, AC Milan, Juventus y Lazio.

Tras tres temporadas alejado de la Bundesliga, Schalke recibió una dura bienvenida en su regreso a la máxima categoría alemana al caer 3-0 en Augsburgo.

La defensa del Schalke se vio endeble y el defensor Ron Schallenberg fue expulsado por derribar a Michael Gregoritsch cuando faltaba media hora. Gregoritsch había abierto el marcador y estaba encaminado a sumar otro. Anton Kade y Rodrigo Ribeiro completaron la cuenta.

El campeón defensor Bayern Múnich abrió la liga con una paliza 5-1 a Stuttgart el viernes.

Derbi flamenco encendido en Bélgica

Gent le propinó al reinante campeón Club Brujas su primera derrota de la temporada de la liga belga, un 2-1 sellado gracias al gol postrero de Ibrahima Cissé. El defensor maliense acabó expulsado en el tiempo añadido por golpear a un rival con el codo.

Carlos Forbs, extremo portugués de Bruja, había sido expulsado previo al cabezazo ganador de Cissé a los 85 minutos. Ambos rivales de Flandes terminaron con 10 hombres.

El Sporting Charleroi lidera con cuatro victorias en cuatro partidos.

En Francia, el doblete de Paris Brunner le dio al anfitrión Mónaco la victoria ante el Olympique de Marsella.

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FUENTE: AP