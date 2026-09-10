Comienza en Chile el primer juicio por el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ojeda

Ojeda, un disidente político radicado desde 2023 en Chile, fue secuestrado el 21 de febrero de ese año por cuatro personas de su domicilio en Santiago y encontrado sin vida 10 días después en el interior de una maleta enterrada bajo una losa de cemento en una barriada de viviendas irregulares.

La fiscalía sostiene que los perpetradores del crimen son miembros de los Piratas de Aragua, una facción de la banda criminal Tren de Aragua nacida en las cárceles venezolanas y designada como organización terrorista por el presidente estadounidense Donald Trump.

Entre ellos figura Maickel David Villegas Rodríguez, un venezolano extraditado desde Costa Rica en noviembre de 2024 y quien será el único acusado en el juicio. Según los investigadores, el proceso sólo se enfoca en él debido a que debían cumplirse los plazos establecidos por la justicia para cerrar la investigación luego de su extradición.

“Como es el primer imputado, va sólo (a responder) por el delito de secuestro con homicidio y no por los otros delitos que han sido formalizados al resto de la organización”, explicó a periodistas el fiscal Héctor Barros. “En este primer juicio se va a enfocar toda la prueba de la Fiscalía en acreditar la participación de él en el delito de secuestro con homicidio”.

Barros precisó que Villegas Rodríguez sería el presunto responsable de prestar cobertura a los secuestradores y también habría grabado un video del secuestro desde un vehículo aparcado afuera del edificio donde vivía la víctima.

Hasta el momento, el Ministerio Público ha acusado a una veintena de personas por la muerte de Ojeda y otros delitos vinculados a Los Piratas de Aragua. Asimismo, ha solicitado la extradición de otros sospechosos desde varios países, entre ellos Costa Rica, Colombia y Estados Unidos.

Tras el proceso de Villegas Rodríguez la justicia chilena fijó para el 20 de octubre el inicio de un juicio para el resto de la organización en el que 19 imputados deberán responder por su presunta participación en la muerte del exteniente venezolano. En una fase posterior, sin fecha definida todavía, deberá ir a juicio la cúpula recientemente extraditada de Colombia y Estados Unidos, apuntada por la Fiscalía como los líderes de la célula.

El caso Ojeda generó tensiones entre Chile y Venezuela después de que las autoridades chilenas sugirieran que el crimen había tenido motivaciones políticas y salpicaran a altos mandos del gobierno de Maduro en las investigaciones, entre ellos el ministro de Interior, Diosdado Cabello. Los antecedentes de las pesquisas fueron entregados a la Corte Penal Internacional.

Nacido en las cárceles de Venezuela, el Tren de Aragua ha expandido sus tentáculos a diversos países de la región como Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Estados Unidos.

En Chile la organización logró infiltrarse a partir de 2019 aprovechando la llegada de decenas de miles de migrantes que cruzaron la frontera por pasos no habilitados y en su mayoría controlados por integrantes de la propia facción.

FUENTE: AP