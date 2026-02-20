americateve

Comando de EEUU y Canadá intercepta 5 aviones rusos cerca de Alaska, pero dice que no hubo amenaza

ANCHORAGE, Alaska, EE.UU. (AP) — Aviones de combate interceptaron cinco aeronaves de Rusia que volaban en el espacio aéreo internacional frente a la costa occidental de Alaska, pero funcionarios militares manifestaron el viernes que no se consideró que los aviones rusos actuaran en forma provocativa.

Esta fotografía, proporcionada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, muestra un avión de combate F-16 del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte interceptando un avión militar ruso Su-35, el jueves 19 de febrero de 2026, cerca del estrecho de Bering, al oeste de Alaska. (Foto del Departamento de Defensa vía AP) AP

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD, por sus siglas en inglés, un organismo binacional de Estados Unidos y Canadá) indicó que detectó y siguió el rastro de dos Tu-95, dos Su-35 y un A-50 rusos que operaban cerca del estrecho de Bering el jueves.

En respuesta, el NORAD envió dos F-16, dos F-35, un E-3 y cuatro aviones cisterna de reabastecimiento KC-135 para interceptar, identificar y escoltar a las aeronaves rusas hasta que abandonaron el área, según indicó en un comunicado.

“Las aeronaves militares rusas permanecieron en espacio aéreo internacional y no ingresaron al espacio aéreo soberano de Estados Unidos ni al de Canadá”, señaló el NORAD. También apuntó que este tipo de actividad “ocurre con regularidad y no se considera una amenaza”.

Las aeronaves rusas operaban en un área cercana al estrecho de Bering —un cuerpo de agua angosto de unos 80 kilómetros (50 millas) de ancho que separa los océanos Pacífico y Ártico— denominada la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Alaska.

Estas zonas comienzan donde termina el espacio aéreo soberano. Aunque se trata de espacio aéreo internacional, se requiere que todas las aeronaves se identifiquen al ingresar en dichas zonas en aras de la seguridad nacional, indicó el NORAD.

El comando utilizó satélites, radares terrestres y aerotransportados, y aeronaves para detectar y rastrear aviones.

El NORAD tiene su sede en la Base de la Fuerza Espacial Peterson, en Colorado, pero sus operaciones en Alaska se llevan a cabo en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

