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Colton Cowser salva a Orioles con atrapada increíble para preservar triunfo 2-1 ante Rockies

DENVER (AP) — Colton Cowser realizó una espectacular atrapada en salto por encima de la barda del jardín central para el último out, al arrebatarle a Jake McCarthy un jonrón para ganar el juego y preservar la victoria 2-1 de los Orioles de Baltimore sobre los Rockies de Colorado la noche del lunes.

Leody Taveras, derecha, jardinero derecho de los Orioles de Baltimore, felicita a Colton Cowser, jardinero central, después de que le robara a Jake McCarthy, de los Rockies de Colorado, un jonrón de dos carreras para cerrar la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 31 de agosto de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)
Leody Taveras, derecha, jardinero derecho de los Orioles de Baltimore, felicita a Colton Cowser, jardinero central, después de que le robara a Jake McCarthy, de los Rockies de Colorado, un jonrón de dos carreras para cerrar la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 31 de agosto de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Cade Povich lanzó cinco sólidas entradas y Cowser impulsó la carrera de la ventaja en la séptima, tras una demora por lluvia de 98 minutos en Coors Field.

Baltimore (69-69) ha ganado cuatro seguidos y seis de siete para llegar a .500 por primera vez desde que ganó el primer juego de una doble cartelera contra Houston 10-3 el 30 de abril. Los Orioles, en alza, se colocaron a medio juego del Cleveland, que no tuvo actividad, en la apretada carrera por el último comodín de la Liga Americana.

Los Rockies han perdido cinco seguidos en general y una cifra récord de la franquicia de 10 consecutivos en casa, la racha de derrotas como local más larga en las Grandes Ligas esta temporada.

El juego se detuvo entre la quinta y la sexta entrada debido a la fuerte lluvia y los relámpagos en la zona.

Blaze Alexander recibió base por bolas para llenar las bases con un out en la séptima antes de que Cowser bateara un rodado para una jugada de selección que le dio a los Orioles la ventaja 2-1. A Cowser se le marcó out inicialmente en la primera base en lo que habría sido una doble matanza para terminar la entrada, pero los Orioles impugnaron la decisión y fue revertida.

Grant Wolfram (6-2) lanzó dos entradas sin permitir carreras como relevista para llevarse la victoria. Andrew Kittredge consiguió su noveno salvamento de la temporada.

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