Colombia expulsará a ruso capturado por presunto espionaje y contactos con guerrilla

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El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anuncia un esfuerzo conjunto con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para fortalecer la seguridad en la capital colombiana mediante una mayor presencia policial, inteligencia, tecnología y capacidades urbanas en Bogotá, el martes 25 de agosto de 2026. (Foto AP/Fernando Vergara) AP

“Se le aplicará la medida administrativa de expulsión del país por atentar contra la seguridad nacional”, aseguró el conservador De la Espriella en la red social X. “Nuestra patria no puede ser escenario de injerencias extranjeras ni de actividades que amenacen su seguridad”, agregó.

Migración Colombia no se pronunció de inmediato y dijo a The Associated Press que informará sobre el caso próximamente.

El mandatario aseguró que informes de inteligencia relacionaron a Sergei Vagin, de 40 años, con presuntas actividades de espionaje, contactos con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional y “actos vandálicos” durante las manifestaciones contra el gobierno en 2021.

El “paro nacional” de 2021 se convirtió en el ciclo de protestas antigubernamentales más grande de la historia reciente en el país. Nació por el descontento de una reforma fiscal que se impulsaba desde el gobierno y derivó en el reclamo por la desigualdad existente en el país. Decenas de personas perdieron la vida y se registraron daños en la infraestructura de las ciudades.

Vagin también enfrenta un proceso judicial en Colombia por presuntamente formar parte de una estructura dedicada a mover dinero entre Rusia y Colombia. De la Espriella indicó que se trató de un presunto fraude a plataformas de apuestas que movió alrededor de 1.600 millones de pesos (aproximadamente 478.300 dólares).

FUENTE: AP

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