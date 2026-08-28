Colombia enciende velas en memoria de las más de 330 víctimas del terremoto

Personas asisten a una vigilia en honor a las víctimas del terremoto en la plaza Bolívar en Bogotá, Colombia, el viernes 28 de agosto de 2026. (Foto AP/Fernando Vergara) AP

“Creemos que a través del mundo espiritual también podemos hacer la fuerza para llegar a restaurar nuestra nación, tanto espiritual como físicamente”, dijo a The Associated Press Santiago Alejandro Rojas, de 18 años, quien llevaba una vela y vestía la camiseta de la Selección Colombia.

El homenaje religioso fue convocado por el gobierno del conservador Abelardo de la Espriella y reunió a cientos de ciudadanos, aunque decenas de sillas quedaron vacías, en la icónica Plaza de Bolívar en la que confluyen el Congreso, las altas cortes y la principal catedral del país.

“Oración por Colombia”, como fue llamada la convocatoria, inició con un minuto de silencio por las víctimas mortales del terremoto de mayor magnitud registrado en lo que va del siglo en Colombia, que impactó a 16 departamentos del país, especialmente los del occidente como Chocó —epicentro del sismo—, Valle del Cauca y Risaralda.

A más de dos semanas del terremoto, las autoridades aún buscan a 152 personas reportadas como desaparecidas y avanzan en el levantamiento de escombros, luego del colapso de 655 edificios y la destrucción de más de 33.300 viviendas, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

De la Espriella anunció el viernes desde Cali, una de las ciudades más afectadas, un subsidio de alquiler de aproximadamente 331 dólares mensuales para quienes perdieron sus viviendas.

El mandatario acompañó en la noche la vigilia en Bogotá, rodeado con un fuerte esquema de seguridad, junto a la primera dama, Ana Lucía Pineda, quien ha liderado en parte la entrega de ayuda a damnificados, y sus ministros.

“Mi corazón está con las víctimas, sus familias y cada una de las personas que resultaron damnificadas. Pero junto a este dolor, también nace un profundo sentimiento de gratitud, gracias a la solidaridad”, dijo con la voz quebrada Pineda.

Líderes religiosos de distintas vertientes, especialmente católicos y cristianos, hicieron oraciones desde una tarima en la que se proyectaba la bandera de Colombia y algunas fotografías de los escombros en las zonas afectadas por el terremoto.

El terremoto ha representado el primer gran desafío de De la Espriella, posesionado el 7 de agosto, quien declaró la situación de emergencia económica, que le permitirá establecer impuestos temporales sin el aval del Congreso, con la intención de recaudar fondos para una costosa etapa de reconstrucción que ha calculado en aproximadamente 9,5 millones de dólares.

FUENTE: AP