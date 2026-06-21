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Colombia da por muerto a "Marlon", un peligroso cabecilla de disidencias experto en explosivos

BOGOTÁ (AP) — El guerrillero conocido como “Marlon”, uno de los más buscados de Colombia y poderoso cabecilla de una facción de las extintas FARC -a quien las autoridades atribuyen un atentado que dejó 20 muertos en el suroccidente del país - fue dado de baja el sábado, informó el presidente Gustavo Petro.

Familiares de víctimas se abrazan ante un autobús golpeado por la explosión de un artefacto en la autopista Panamericana en Cajibio, Colombia, en un ataque que las autoridades atribuyeron a grupos disidentes de las antiguas FARC. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)
Familiares de víctimas se abrazan ante un autobús golpeado por la explosión de un artefacto en la autopista Panamericana en Cajibio, Colombia, en un ataque que las autoridades atribuyeron a grupos disidentes de las antiguas FARC. (AP Foto/Santiago Saldarriaga) AP

Iván Jacobo Idrobo Arredondo, quien según las autoridades era el “jefe máximo” de la facción Jaime Martínez de esas disidencias “ha caído en combate”, señaló el mandatario en su cuenta de la red social X. “Victoria del ejército de la nación y más seguridad para Colombia”, apuntó.

Idrobo Arredondo era buscado internacionalmente y requerido por Estados Unidos por delitos de narcotráfico y articulador de tráfico de armas y cocaína con carteles mexicanos, declaró a la prensa el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Lo calificó como “el más peligroso asesino, terrorista y reclutador de menores en el suroccidente del país”.

Por el momento no se han difundido detalles sobre el operativo en el que se produjo la baja de “Marlon”, excepto que ocurrió en la población de San Isidro, en el Valle del Cauca, en el suroccidente colombiano.

Su muerte representa una “fractura significativa de esta estructura criminal”, aseveró el ministro de Defensa, que le adjudicó el asesinato de “más de un centenar de colombianos inocentes”.

Según el comandante de las fuerzas militares, general Hugo López, la facción “Jaime Martínez” de “Marlon” cometió entre abril y junio al menos 79 atentados terroristas los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Uno de los más letales fue el que dejó 20 muertos a finales de abril por la detonación de un artefacto explosivo al paso de un bus en el sector El Túnel, en Cajibío.

El gobierno aumentó entonces a 5.000 millones de pesos (más de un millón de dólares) la recompensa por información que permitiera su captura.

La caía del peligroso cabecilla generó reacciones inmediatas, principalmente de autoridades de esa región golpeada por la violencia que imponía la agrupación armada ilegal.

Franciso Toro, gobernadora del Valle del Cauca, celebró la “contundente” operación del Ejército colombiano que acabó con el “responsable de sembrar el terror”, con varios atentados y explosivos, en ese territorio.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, reconoció el golpe asestado a la organización criminal “que tanto daño le ha causado a nuestro departamento”.

El gobierno de Petro suspendió en 2024 las negociaciones de paz con las disidencias del EMC tras un ataque que dejó una líder indígena muerta.

La caída de Idrobo Arredondo ocurre una noche antes del balotaje presidencial en el que los colombianos definirán entre dos opciones -una conservadora y otra progresista- a quién sucederá a Petro, el primer gobernante de izquierda de Colombia, un país en el que la mayor preocupación de sus habitantes es el conflicto armado.

FUENTE: AP

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