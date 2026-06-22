Colombia busca asegurar clasificación y crece la presión sobre Portugal y Cristiano Ronaldo

Luis Díaz (7) celebra tras anotar el segundo gol de Colombia en la victoria 3-1 ante Uzbekistán por el Grupo F del Mundial, el miércoles 17 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Ashtin Barker) AP

Los Cafeteros debutaron con una victoria 3-1 ante Uzbekistán y encadenar una segunda victoria permitirán a Luis Díaz, James Rodríguez y compañía respirar con tranquilidad de cara a la última fecha del Grupo K, un compromiso contra una Portugal que quedó convulsionada por su empate 1-1 contra Congo que abrió un debate sobre el nivel de su astro Cristiano Ronaldo.

Si las sensaciones dejadas tras el estreno en el Estadio Azteca de la Ciudad de México fueron positivas, Colombia opta por la cautela.

El sorpresivo empate de Congo frente a un apagado Portugal , fuerte candidato al título, confirmó el diagnóstico del cuerpo técnico colombiano de que el conjunto africano será un rival similar al que se enfrentó hace unos días, pero con una calidad técnica superior.

“Este no es cualquier equipo; ya compitió bien ante una selección poderosa como Portugal. Tienen herramientas muy potentes, pero también nosotros vamos a utilizar las nuestras”, comentó Luis Amaranto Perea, auxiliar técnico del seleccionador Néstor Lorenzo.

De ganar el partido que se disputará en Guadalajara, Colombia sellará su boleto a la próxima ronda del torneo. Quedaría a la espera de conocer si como primera o segunda de su grupo, dependiendo del resultado del Portugal-Uzbekistán y de la última jornada.

Congo buscará sus primeros tres puntos y espera brindar una sorpresa más entre las múltiples ya vistas en lo que va del torneo.

Los comandados por Sébastien Desabre sorprendieron en su debut por el orden y una incansable defensa capaz de neutralizar el profundo mediocampo portugués y frenar a Cristiano Ronaldo. El tanto anotado por Yoane Wissa, que igualó el marcador en el fin de la primera parte, se convirtió en el primero del país en un Mundial.

Previa a la edición de 2026, la única aparición de Congo en un Mundial fue en Alemania 1974, todavía bajo el nombre de Zaire.

También el martes:

Portugal-Uzbekistán en Houston

Portugal se medirá horas antes a la debutante Uzbekistán, un duelo para el cual llega presionado y salpicado por las fricciones internas.

El mediocampista Joao Neves, autor del gol de la escuadra lusa, puso en polvorosa las redes sociales al declarar que Cristiano era un “jugador más”.

Las declaraciones encendieron el debate sobre el desempeño del veterano delantero y volvió a poner en tela de juicio su titularidad. Los fallos de comunicación dentro del césped y su opaca actuación generaron frustración generalizada entre sus hinchas.

Aislado, el goleador histórico de Portugal apenas creó peligro ante lCongo. La decisión de mantenerlo los 90 minutos generó críticas que también reverberaron en el seleccionador Roberto Martínez. Y más al dejar a jugadores de la talla de Joao Félix, Rafael Leao o Gonçalo Ramos en el banquillo gran parte del encuentro.

“No tiene sentido sacar al máximo goleador del fútbol mundial en un partido donde se necesitan goles”, justificó el entrenador español.

Ante Uzbekistán, Portugal buscará redimirse, siguiendo la estela de otras candidatas al título, como España y Holanda, que igualmente cedieron empates en sus primeros compromisos para luego propinar goleadas en el segundo.

Cristiano, por su parte, tendrá finalmente la oportunidad de lucir todo su fútbol y alcanzar otras estrellas del balón que han brillado en los primeros partidos del Mundial, como Kylian Mbappé, Harry Kane y Lionel Messi, que así como el portugués disputa su sexto Mundial.

Inglaterra-Ghana en Boston

Bajo la dirección de Thomas Tuchel, Inglaterra se propone repetir ante Ghana la gran actuación lucida ante Croacia, cuando se impuso 4-2 en uno de los partidos más electrizantes de la primera jornada.

Con un doblete de Kane, más las anotaciones de Jude Bellingham y Marcus Rashford, los ingleses protagonizaron una ofensiva letal en una reedición de las semifinales de Rusia 2018, cuando cayeron derrotados ante los croatas por 2-1.

Ahora, los Tres Leones se medirán al conjunto africano en una disputa directa por la cima del grupo L, ya que Ghana también logró una victoria agónica 1-0 en su debut ante Panamá.

Los ingleses dejaron claras sus intenciones y confían en la mezcla de la puntería de Kane con la creatividad de Bellingham para contrarrestar la resistencia ghanesa.

Tras una primera jornada marcada por el tropiezo de los favoritos al título, el desempeño de Inglaterra la ha ubicado entre los candidatos a coronarse campeón, seis décadas después de la conquista de su única copa, en 1966.

En Boston, buscará reivindicar su favoritismo ante Ghana, que a su favor podrá contar con el centrocampista Thomas Partey, una de sus figuras claves y a quien Canadá negó la entrada debido a las acusaciones de violación en su contra.

Los comandados por el portugués Carlos Queiroz encajaron una victoria por la cuenta mínima ante Panamá, pese a que tuvieron menos del 40% de la posesión del balón. Contra Inglaterra, se encerrarán aún más y apostarán por los contraataques para frenar el poderío inglés.

Panamá-Croacia en Toronto

Mientras, Panamá y Croacia se verán las caras en un partido crucial para asegurar la supervivencia: ambas están obligadas a ganar para evitar sacar la calculadora y ver complicarse su futuro.

Finalista en Rusia 2018 y tercer clasificado en Catar 2022, el conjunto balcánico tendrá una vez al veterano Luka Modric como su motor. Estará acompañado en el césped por otros nombres que abundan destreza, como Mateo Kovacic o Ivan Perisic.

La selección centroamericana, en el otro extremo, quiere hacer historia frente a un rival de peso.

En su segunda participación en un Mundial, la escuadra dirigida por Thomas Christiansen sueña con superar por primera vez la fase de grupos tras quedar eliminada en Rusia 2018 al perder los tres partidos de etapa inicial.

Tras la derrota dramática sufrida en el debut, los “Canaleros” pelearán por su primer triunfo de la mano del mediocampista Adalberto Carrasquilla, su máximo referente que podría volver a la cancha después de que sufriera una lesión en la final de la liga mexicana.

___

Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP