Colectivo LGBT+ de Argentina en alerta por ataque transfóbico en previa a Marcha del Orgullo

Medio centenar de jóvenes que circulaban en bicicletas utilizaron palos y otros elementos para golpear a las mujeres trans en la madrugada del lunes en los Bosques de Palermo, un parque recreativo de la capital al que acuden las trabajadoras sexuales por las noches. La agresión trascendió por filmaciones que uno de los agresores difundió en redes sociales bajo la consigna “A correr los trabas” y que rápidamente se viralizaron.

Hasta el momento no hubo reportes oficiales sobre heridos y detenidos.

El ataque transfóbico tuvo lugar en la antesala de la 35ª Marcha del Orgullo el sábado en Buenos Aires, justo la víspera de la llegada del papa León XVI para una visita de cuatro días a la Argentina. El último líder de la Iglesia católica que pisó suelo argentino fue Juan Pablo II en abril de 1987.

Organizaciones humanitarias y representantes de la comunidad LGBT+ alertaron el martes sobre la multiplicación de los discursos de odio en un contexto de retrocesos en las políticas públicas a favor de las minorías sexuales bajo la presidencia del liberal Javier Milei, quien se ha manifestado abiertamente en contra de la agenda de género.

“Los discursos de odio ya no son sólo insultos y expresiones en redes. Sr. Presidente: usted es el mayor responsable del avance de la violencia en Argentina. Cumpla la ley, cumpla su rol”, expresó Comunidad Homosexual Argentina (CHA).

Amnistía Internacional exigió a las autoridades investigar el ataque “con perspectiva de género, considerando la posible motivación discriminatoria y garantizando la protección de las víctimas”.

“Hay violencias que empiezan mucho antes del golpe. Cuando los prejuicios contra mujeres, trabajadoras sexuales y personas LGBTI+ se vuelven parte del discurso cotidiano, la violencia puede naturalizarse y profundizarse”, acotó.

“No es libertad, es odio”, advirtió la Federación Argentina LGBT+. “Este 7 de noviembre nos movilizamos: el orgullo en las calles es nuestra Resistencia”.

En 2025 se registraron 227 crímenes de odio contra personas LGBT en Argentina, de los cuales más de la mitad corresponde a mujeres trans, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT. Es la cifra más alta desde la creación del observatorio hace una década.

FUENTE: AP