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Cole Ragans poncha a 11 en 6 entradas y los Reales aplastan 12-1 a Angelinos

KANSAS CITY, Misuri, EE.UU. (AP) — Cole Ragans ponchó a 11 en seis sólidas entradas y Nick Loftin impulsó cuatro carreras, la mayor cifra de su carrera, mientras los Reales de Kansas City arrollaron la noche del sábado 12-1 a los Angelinos de Los Ángeles.

El lanzador abridor de los Reales de Kansas City, Cole Ragans, es empapado por el venezolano Salvador Pérez después de su partido de béisbol contra los Ángeles de Los Ángeles, el sábado 25 de abril de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel)
El lanzador abridor de los Reales de Kansas City, Cole Ragans, es empapado por el venezolano Salvador Pérez después de su partido de béisbol contra los Ángeles de Los Ángeles, el sábado 25 de abril de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Ragans (1-4) permitió una carrera y cinco hits. Fue la 15.ª apertura de calidad de la temporada para los Reales, que comenzaron el día empatados en el segundo lugar de las Grandes Ligas en esa categoría.

Loftin conectó un sencillo productor, un sencillo de dos carreras y recibió una base por bolas con las bases llenas. El venezolano Salvador Pérez se fue de 5-3 con un jonrón solitario y un doble productor.

Vinnie Pasquantino recibió tres bases por bolas, incluida una con las bases llenas. En total, los bateadores de los Reales recibieron 10 pasaportes.

Mike Trout conectó un hit en la octava para extender a 28 juegos su racha embasándose contra los Royals.

El dominicano Walbert Ureña (0-3) permitió cuatro carreras en 3 2/3 entradas, con tres ponches y un récord personal de cinco bases por bolas.

El receptor de los Angels, Logan O’Hoppe, salió del juego en la octava por irritación en la muñeca izquierda.

Kansas City ganó una serie por primera vez desde la primera de la temporada. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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