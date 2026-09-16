Cole Campbell, la promesa estadounidense, triunfa en Alemania y se lo atribuye a su madre

Cole Campbell celebra tras anotar un gol para Elversberg en el encuentro de la Bundesliga ante Bayer Leverkusen, el sábado 29 de agosto de 2026. (Harald Tittel/dpa via AP) AP

Rakel Karvelsson fue jugadora profesional en Estados Unidos y compitió internacionalmente con Islandia. Dos décadas después, es una “mamá futbolera” como pocas, y sigue ayudando a Campbell a desarrollar su juego mientras causa sensación en la Bundesliga con el Elversberg, un intrépido equipo de un pequeña ciudad alemana.

“Mi mamá sabe muchísimo de fútbol. Tener una mamá que también jugó al fútbol es genial. Además puedo entrenar con ella, lo cual es divertido", dijo Campbell. "Me reta a una batalla de dos toques. Ya no gana, pero antes, cuando yo era más joven, solía ganarme. Eso fue, creo, hace quizá siete años, cuando yo tenía 13. Cuando tenía 14, 15, empecé a ganarle”.

Campbell, de 20 años, se unió en julio al recién ascendido Elversberg como el fichaje más caro en la historia del club, después de que su carrera se estancara en Borussia Dortmund. Apostar por un recién ascendido dio frutos de inmediato, ya que Campbell anotó en su primera titularidad en la liga en una sorprendente victoria con campanada sobre el ex campeón Bayer Leverkusen.

Habilidoso extremo, Campbell encaja bien en un equipo joven que ha demostrado que pertenece al máximo nivel y que le plantó cara al Bayern Múnich en la derrota 2-1 la semana pasada, después de que le anularan un gol a Campbell por fuera de juego de un compañero.

“Me confundí porque me di la vuelta y no vi a ninguno de mis compañeros allí (celebrando). Entonces pensé: ‘OK’”, relató.

Con una localidad de apenas 13.000 habitantes, Elversberg tiene como filosofía de club jugar un fútbol “valiente” y no sentirse intimidado por ser el no favorito frente a casi cualquier rival al que se enfrenta.

“La valentía para mí como jugador ofensivo es no tener miedo de ir uno contra uno, de ir e intentar algo en lugar de asustarte y no intentarlo por la reputación”, explicó.

Un inusual dúo profesional de madre e hijo en el fútbol

El fútbol tiene una larga historia de jugadores que siguen los pasos de sus padres, como la estrella noruega Erling Haaland, el extremo estadounidense Tim Weah o el subcampeón mundial argentino Giuliano Simeone.

La historia relativamente corta del fútbol profesional femenino significa que Campbell es uno de los primeros jugadores en activo cuya madre pudo hacer carrera en este deporte.

Karvelsson formó parte de la primera liga femenina totalmente profesional en Estados Unidos, la WUSA, cuando se lanzó en 2001. Integró el equipo de la Universidad de Carolina del Norte que ganó títulos nacionales consecutivos en 1996 y 1997 y marcó siete goles en 10 partidos con Islandia. El padre de Campbell también jugó fútbol universitario.

La herencia nórdica de su madre fue la razón por la que Campbell debutó como profesional en la liga islandesa en 2021, en un país que rinde por encima de lo esperado en el desarrollo de futbolistas. Jugó brevemente con la selección Sub17 de Islandia, pero cambió a Estados Unidos en 2024 y asegura que no hay vuelta atrás.

“He tomado la decisión de cambiarme a Estados Unidos. Fue por muchas razones distintas, pero mi futuro está con Estados Unidos, así que eso ya está definido. No tengo dudas ni nada, así que para mí eso está escrito en piedra”, afirmó.

Con la mira puesta en debutar con la selección de Estados Unidos

Campbell, amigo de Gio Reyna, mediocampista estadounidense y ex compañero en el Dortmund, dice que ha estado en contacto con el cuerpo técnico de la selección de Estados Unidos durante los últimos dos años.

Tras ver desde lejos, durante unas vacaciones, las “increíbles” multitudes del Mundial, Campbell ahora espera que su nivel con Elversberg pueda abrirle la puerta a un debut internacional. Su próxima oportunidad de impresionar será el domingo contra el también ascendido Schalke.

“Solo estoy concentrado en intentar rendir lo mejor que pueda y estoy rezando para que me llegue mi primera convocatoria, ojalá pronto”, manifestó. “Para mí sería un sueño hecho realidad representar a mi país”.

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FUENTE: AP