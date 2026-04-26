Colapinto rueda en Buenos Aires y los argentinos se ilusionan con una posible vuelta de la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto, de la escudería Alpine, conduce sobre las calles de Buenos Aires, Argentina frente a cientos de miles de aficionados, el domingo 26 de abril del 2026. (AP Foto/Gustavo Garello) AP

“Estoy muy feliz de haber venido acá porque es algo que quería hacer hace mucho tiempo, verlos a todos acá en mi país, es un orgullo enorme”, agradeció el piloto.

Colapinto realizó cuatro salidas al circuito que se improvisó en el barrio de Palermo. Portando la insignia de la escudería BWT Alpine con el número 43, en la primera vuelta condujo un monoplaza Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 que evocó las acústicas de carrera de hace una década.

Colapinto mostró la potencia de su vehículo -capaz de acelerar de 0 a 200 Km/h en cuatro segundos- en las rectas de las avenidas Libertador y Figueroa Alcorta, y regaló trompos y “donas”, que quedaron marcadas, como recuerdo, en el asfalto. También se sintieron con el olfato, debido a que el olor a caucho quemado invadió el ambiente.

El automovilismo es uno de los deportes más populares de Argentina. Las competencias locales convocan miles de personas todos los fines de semana en todo el país, en viajes que incluyen campamentos y asados.

Ese fervor se vio en Buenos Aires el domingo, con una multitud que pone en Colapinto sus esperanzas de volver a los tiempos de gloria que marcaron al deporte nacional. Con bengalas de humo, banderas y camisetas de Argentina -también de Boca, el club de fútbol del piloto-, el público colmó gradas, veredas y hasta balcones de edificios.

El evento tuvo todas las características de un tradicional Road Show de F1, con carteles escritos a mano, boxes, celebridades e interpretaciones del himno con artistas locales, en este caso, Patricio Sardelli de la banda de rock Airbag.

El armado del circuito y las gradas demandaron un intenso trabajo logístico que incluyó un extenso despliegue policial con vías cortadas al tránsito desde varios días antes.

El piloto bonaerense de 22 años se convirtió así en el primer argentino en girar con un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires, como parte de las primeras actividades de la máxima categoría del automovilismo mundial en la capital argentina después de 14 años, que despierta la esperanza de volver a contar con un Gran Premio. La última carrera se celebró en abril de 1998 que ganó el alemán Michael Schumacher, con su Ferrari.

El secretario de deportes de la Ciudad de Buenos Aires Fabián Turnes reveló a The Associated Press que las conversaciones con el equipo de Colapinto para concretar la exhibición comenzaron hace 5 meses.

El funcionario destacó la oportunidad de mostrar a la ciudad en el exterior y, al mismo tiempo, “darle la posibilidad a Franco, que se fue desde muy chiquito fuera del país, de estar cerca de la gente que lo sigue cada vez que le toca correr”.

El piloto, surgido de la escuela de Williams, disputa su tercera temporada de la F1, la primera que completará de inicio a fin, y a pesar de ser acompañado por el público de su país, de momento no había tenido un masivo baño de masas en su tierra natal. La ocasión también sirvió para que Colapinto se encuentre con su abuela Rosa, quien nunca lo había visto correr.

“Mi viejo y mi vieja vienen a verme, pero mi abuela no puede ir y que sea acá tan cerca de su casa para mí es algo muy lindo”, afirmó el piloto.

Colapinto no compite desde el Gran Premio de Japón, en el circuito de Suzuka, el 29 de marzo. Suma un punto —cosechado por su décimo lugar en el GP de China en Shanghái— al cabo de cinco carreras.

La F1 se vio forzada a cancelar las carreras en Bahréin y Arabia Saudí durante abril debido a la guerra en Irán, y retomará su calendario el próximo fin de semana, con el GP de Miami.

Turnes añadió que el evento está enmarcado en la “búsqueda del sueño de la gran mayoría de los argentinos de que vuelva una fecha de la Fórmula 1” a la ciudad.

El propio Colapinto se esperanzó: “Ojalá que después de este show podamos demostrarle a la Fórmula 1 lo que generamos y que volvamos dentro de muy poquito a tener un GP en Argentina”.

En ese sentido, la ciudad dispone de la posibilidad de hacer un circuito callejero —a pesar de la reticencia de muchos pilotos a este tipo de pistas--, o disponer del autódromo municipal, en reformas para acoger una fecha de Moto GP en 2027 pero que contempla “la inversión completa para Fórmula 1”, tal como postuló a la prensa el Jefe de Gobierno Jorge Macri.

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FUENTE: AP