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Coco Gauff supera vómitos en la cancha y vence a Sorana Cirstea en Madrid

MADRID (AP) — Coco Gauff avanzó a la cuarta ronda del Abierto de Madrid pese a enfermarse y vomitar en la cancha.

Coco Gauff de los Estados Unidos recibe atención médica durante su partido contra Sorana Cirstea de Rumania en el torneo de tenis del Abierto de Madrid, el domingo 26 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernandez)
Coco Gauff de los Estados Unidos recibe atención médica durante su partido contra Sorana Cirstea de Rumania en el torneo de tenis del Abierto de Madrid, el domingo 26 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernandez) AP

Gauff, finalista en Madrid el año pasado, remontó para vencer a Sorana Cirstea 4-6, 7-5, 6-1 el domingo.

La estadounidense vomitó en la cancha a mitad del segundo set.

“Cuando de hecho vomité en la cancha, fue un poco vergonzoso. Luego, después de ese primer juego y el segundo, sentí que eso me dejó sin fuerzas”, comentó Gauff.

Iga Swiatek, cuarta del ranking, se retiró el sábado por una enfermedad no especificada mientras disputaba su partido de la ronda de 32 contra la estadounidense Ann Li.

Gauff manifestó que estaba decidida a continuar con su partido.

“Soy alguien a quien no le gusta retirarse. No me gusta hacerlo a menos que de verdad sienta que no tengo otra opción. Así que el plan siempre fue intentar terminar, aunque al final yo estuviera jugando solo para aguantar”, añadió Gauff.

Se recuperó de estar con un quiebre en contra en tres ocasiones antes de ganar el set 7-5.

Gauff, tercera del ranking, señaló que no sabe cómo “logró salir de esa”, y contó que casi vomita en medio de un punto.

“Me sentí bien toda la mañana. Me sentí un poco rara anoche, pero estaba bien. Me desperté esta mañana y me sentí bien. Y a mitad del primer set, sentía que iba a vomitar. Y luego lo hice. Me dieron unas pastillas y eso definitivamente ayudó. Después de eso, una vez que sentí la sensación de vomitar, entonces solo me sentí con náuseas y cansada. Simplemente no quería vomitar en medio del punto, lo cual casi me pasó en un momento”, explicó Gauff.

Gauff se enfrentará a continuación a la 13ª preclasificada, Linda Noskova.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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