Coco Gauff inicia su búsqueda de un segundo título del US Open con triunfo ante Sonmez

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Coco Gauff devuelve ante Zeynep Sonmez durante la primera ronda del US Open, el martes 1 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Estuvo esa pelota que Zeynep Sonmez alcanzó bien metida en la esquina y devolvió paralela mientras corría. Estuvo una volea con un efecto inusual que apenas superó la red para sumar otro punto.

Muchos del resto de los momentos destacados fueron de Gauff.

La cuarta preclasificada inició su búsqueda de un segundo título del Abierto de Estados Unidos al vencer el martes 6-3, 6-4 a Sonmez, y recuperó el control a mitad del segundo set después de que su rival turca levantó su nivel.

“Sé que puedo subir mi nivel si lo necesito y me gusta desafiar a mi rival para que mantenga el nivel durante todo el partido”, manifestó Gauff. “Y si lo hacen, aplaudo y me voy de la cancha con la cabeza en alto”.

Gauff lidiaba con problemas con el saque cuando llegó a Flushing Meadows el año pasado y empezó a trabajar con un nuevo entrenador en la víspera del torneo. No hubo tiempo para corregir sus problemas y Gauff tuvo que batallar en un debut accidentado antes de ser eliminada con facilidad por Naomi Osaka en la cuarta ronda.

Gauff regresó este año con la confianza y el impulso de una aspirante seria, tras ganar el título en Cincinnati luego de alcanzar las semifinales en Wimbledon y Toronto.

También ganó el torneo de cancha dura de Cincinnati en 2023 antes de convertirse en la primera adolescente estadounidense en consagrarse en un US Open desde Serena Williams en 1999, al imponerse a Aryna Sabalenka en la final. La rival de turno de Gauff saldrá de la ganadora del duelo entre la española Paula Badosa y la rusa Daria Kasatkina. Badosa iba al frente 6-1, 5-4 cuando la acción fue suspendido por lluvia. ___ Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP FUENTE: AP