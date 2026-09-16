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Club saudí multado y obligado a jugar a puerta cerrada por burlas a Diogo Jota

RIAD, Arabia Saudí (AP) — El club saudí Al-Taawon ha sido multado y se le ordenó jugar a puerta cerrada después de que apareciera un video que parecía mostrar a aficionados coreando cánticos sobre el fallecido delantero portugués Diogo Jota.

La federación saudí de fútbol indicó que los aficionados habían “coreado frases y consignas que violaron” su código de ética. Al Taawon fue multado con 100.000 riales saudíes (unos 26.700 dólares) y se le ordenó disputar sus próximos dos partidos como local sin público.

El organismo rector señaló que la decisión no podía apelarse.

Durante el fin de semana aparecieron en internet imágenes en las que se ve al internacional portugués Ruben Neves reaccionar a lo que sonaba como cánticos con el nombre de Jota durante la victoria 6-0 de Al-Hilal ante Al-Taawon.

Jota, delantero de Liverpool, y su hermano André Silva murieron en un accidente automovilístico en España en julio de 2025.

La superestrella portuguesa Cristiano Ronaldo, compañero de Jota, pidió prohibiciones de por vida para los aficionados involucrados en los cánticos.

“La liga debe tomar medidas y castigar este tipo de comportamiento de los aficionados. Esto ya no es fútbol, y tiene que haber límites. A las personas que se comportan así nunca se les debería permitir entrar de nuevo a un estadio”, comentó el delantero de Al Nassr en Instagram, sobre un video del incidente.

Los aficionados de Al Hilal mostraron su apoyo a Neves en su partido contra Al Gharafa el martes, al levantar cartulinas que formaban un enorme número ocho —su número de camiseta— en la grada y una pancarta que decía: “Juntos más allá del fútbol”.

Neves anotó de penal en la victoria 2-1.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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