Clippers extrañan a su entusiasta dueño en el Intuit Dome, mientras Ballmer cumple veto de 1 año

ARCHIVO - Foto del 28 de octubre del 2025, el dueño de los Clippers de Los Ángeles Steve Ballmer en el encuentro ante los Warriors de Golden State. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo) AP

El equipo está decidido a mantenerse unido en ausencia de su propietario multimillonario. Los Clippers comenzaron la temporada con una victoria, al arrollar el miércoles por 121-96 a los Kings de Sacramento ante 17.927 aficionados en el Intuit Dome.

El entrenador Tyronn Lue dijo al abrir sus comentarios posteriores al partido: “Antes que nada, esa victoria fue para el señor Ballmer. Solo quiero dar las gracias por todo y seguimos luchando por él”.

La NBA vetó a Ballmer de todas las actividades de la liga y del equipo en septiembre después de que encontró a los Clippers culpables de violar las reglas contra la elusión del tope salarial relacionadas con Kawhi Leonard, quien fue traspasado a Toronto el mes pasado. La liga afirmó que Ballmer buscó deliberadamente ayudar a Leonard a obtener oportunidades de ingresos fuera de la cancha.

Los términos del veto significan que no puede haber nada de llamadas telefónicas, nada de mensajes de texto, nada de estar cerca. Solo silencio de un hombre al que le encanta hablar, especialmente sobre su equipo.

“Sin duda estuvo aquí en espíritu. Alguien estaba en sus asientos y sentimos la energía. No era su energía, pero sentimos su energía”, comentó Darius Garland, quien lideró a los Clippers con 30 puntos.

Ballmer se disculpó por el escándalo el mes pasado y señaló que el equipo ya pagó su multa de 30 millones de dólares. El castigo también incluyó la pérdida de cinco selecciones consecutivas del draft de 2029 a 2033 y una suspensión de seis meses para Lawrence Frank, presidente de operaciones de baloncesto.

Lue manifestó que fue extraño mirar hacia allá y no ver a Ballmer en su asiento a pie de cancha, cerca del banquillo del equipo.

“Lo llevamos en el corazón. Les dio una gran vida a todos en esta arena. Uno de los mejores hombres que conozco”, expresó Lue.

El pívot veterano Brook Lopez echó de menos el entusiasmo desbordado de Ballmer, que incluía puños en alto, gritos y el rostro enrojecido.

“Aporta una energía tan grande, un entusiasmo tan grande a todos y cada uno de los partidos en casa. Siempre está ahí sentado en su asiento, animándonos, respaldándonos, metiéndose con los árbitros”, afirmó Lopez. “Me encanta eso, obviamente”.

En un mea culpa, los Clippers ofrecieron estacionamiento gratuito en su reluciente arena, cargada de tecnología, para el partido inaugural de la temporada. Ballmer financió de manera privada el proyecto de 2.000 millones de dólares que abrió en 2024 y que albergó el Juego de Estrellas en febrero.

“Es la casa que él construyó, así que tratamos de protegerla tanto como podemos”, dijo Garland.

Ballmer se reunía con Lue poco antes del salto inicial de cada partido en casa. En su lugar, John Gibson, quien está asumiendo de manera interina las funciones de Ballmer como director ejecutivo y gobernador, habló con el entrenador.

“Pero no hay nadie como el señor Ballmer y lo extrañamos”, añadió Lue. “Tenemos que seguir adelante por él”.

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FUENTE: AP