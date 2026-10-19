Cleveland tendrá que seguir esperando, otra vez se queda a las puertas de la Serie Mundial

Nathaniel Lowe de los Guardianes de Cleveland batea un sencillo remolcador en la sexta entrada en el juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Rays de Tampa Bay el lunes 19 de octubre del 2026. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

La franquicia de Grandes Ligas de la ciudad no ha ganado una Serie Mundial desde 1948.

Los Guardianes se quedaron otra vez a las puertas tras perder 7-3 ante Tampa Bay en el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana la noche del lunes, por lo que serán los Rays quienes se enfrenten a los Cerveceros de Milwaukee en el Clásico de Otoño, el primero desde 1980 entre equipos que buscan su primer título de Serie Mundial.

Tras parecer tener el control de la serie al mejor de siete de la Serie de Campeonato de la Liga Americana al ganar dos de los primeros tres juegos, el dominicano José Ramírez y los Guardianes estarán lamentando sus tres derrotas consecutivas. Tampa Bay aprovechó una clara superioridad en su rotación abridora, su bullpen y su ofensiva en el tramo final de la serie para eliminar a Cleveland.

Al ver una y otra vez a los mejores relevistas de los Guardianes —incluido el abridor Shawn Armstrong en el Juego 4 el sábado y de nuevo el lunes en el Juego 6—, los Rays mejoraron sus swings a medida que avanzaba la serie.

El cuerpo de lanzadores de Cleveland, que ponchó a 27 bateadores en los primeros tres juegos, consiguió su primer ponche el lunes hasta que el panameño Daniel Espino abanicó al cubano Victor Mesa Jr. en la quinta entrada.

Para entonces, Tampa Bay tenía ventaja de 3-0, fabricando carreras a su manera característica. Y, como lo hicieron en los dos juegos anteriores, los Rays mantuvieron a los Guardianes a distancia.

Cleveland lideró la Liga Americana con 41 victorias viniendo de atrás esta temporada, pero el cansancio alcanzó claramente al equipo mientras Tampa Bay cerraba la serie. Los Guardianes no tuvieron la ventaja en la pizarra durante las últimas 25 entradas.

El mánager de los Guardianes, Stephen Vogt, se quedó preguntándose si el as Gavin Williams, quien ponchó a nueve en cinco entradas en su victoria del Juego 3, habría sido la mejor opción el lunes con tres días de descanso.

En su lugar, Vogt utilizó a ocho relevistas el lunes, y Tampa Bay no mostró ninguna hospitalidad.

Los Rays incluso le hicieron daño al mejor relevista de Cleveland, el cerrador All-Star Cade Smith, cuando el derecho se midió con el dominicano Junior Caminero en la séptima. Caminero jaló el splitter del primer lanzamiento de Smith y lo estrelló contra el poste de foul del jardín izquierdo para un jonrón de dos carreras que puso a los Rays arriba 5-1.

El cubano Yandy Díaz añadió un cuadrangular de dos carreras ante Hunter Gaddis para poner el 7-3 en la octava.

Cleveland, que ganó la División Central de la Liga Americana y remontó para vencer a los Medias Blancas de Chicago ganando tres duelos seguidos en la serie divisional, ha disputado cuatro veces la Serie Mundial en desde que conquistó su título más reciente al derrotar a los Bravos de Boston en la Serie Mundial de 1948.

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FUENTE: AP