Clark y el cuerpo de lanzadores ayudan a Tigres a cortar racha de 6 derrotas con 4-1 ante Rays

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El jugador de los Tigers de Detroit, Max Clark, recorre la segunda base tras conectar un jonrón de dos carreras contra los Rays de Tampa Bay durante la quinta entrada de un partido de béisbol el martes 25 de agosto de 2026, en Detroit. (Foto AP/Paul Sancya) AP

El abridor Jackson Jobe permitió una carrera en 4 1/3 entradas, y cuatro relevistas se combinaron para conceder un hit.

Drew Sommers (1-3) retiró a los cinco bateadores que enfrentó para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas, y Kenley Jansen lanzó la novena para su 17º salvamento.

Ian Seymour (9-5), quien reemplazó al abridor de Tampa Bay Casey Legumina, permitió cuatro carreras, tres limpias, con siete hits en 5 2/3 entradas.

Tampa Bay tomó ventaja de 1-0 en la cuarta cuando el dominicano Junior Caminero conectó un sencillo, avanzó a tercera con el doble de Liam Hicks y anotó con un sencillo dentro del cuadro de Jonny DeLuca.

Seymour cometió un balk, lo que movió a Torres a segunda, y él anotó cuando el mexicano Jonathan Aranda jugó mal el rodado de Kevin McGonigle.

Detroit añadió una cuarta carrera en la séptima cuando el boricua Javier Báez conectó un triple y anotó con el sencillo de Hao-Yu Lee al jardín izquierdo.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP