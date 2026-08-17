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Cinco personas mueren y 12 quedan heridas tras accidente de autobús en Ecuador

QUITO (AP) — Al menos cinco personas murieron y 12 quedaron con heridas de diversa magnitud cuando un autobús de transporte de pasajeros interprovincial registró un accidente en la zona costera de Ecuador, informó el lunes la policía.

En un comunicado, la fuerza de seguridad precisó que el hecho se produjo alrededor de la medianoche del domingo, cuando el vehículo perdió pista y quedó volcado sobre un costado de la vía cerca de la población de Puerto Inca, 368 kilómetros al suroeste de la capital.

Entre los fallecidos están el conductor, la asistente, dos menores de edad y un adulto, mientras que los heridos fueron evacuados a centros médicos estatales, destacó el comunicado, que no precisó las causas del hecho.

Los accidentes de tránsito son frecuentes en este país andino. En lo que va del año, más de 1.200 personas han fallecido en accidentes, muchos de ellos ocurridos en carreteras. De acuerdo con cifras de las autoridades, el año pasado se registró la muerte de 2.354 personas por esa causa.

Según el informe policial, el vehículo de la cooperativa Rutas Orenses realizaba el recorrido entre las ciudades portuarias de Guayaquil y Machala, en la costa sur del país, cuando sufrió el percance, tras lo cual conductores que pasaban por la zona enviaron las primeras alertas.

En las primeras imágenes difundidas por medios locales, entre ellos la cadena de televisión Teleamazonas, se observa al vehículo fuera de la vía con la parte delantera hundida en una cuneta.

FUENTE: AP

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