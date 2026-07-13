americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cifra de militares de EEUU muertos en la guerra contra Irán sube a 14

WASHINGTON (AP) — El recuento oficial de muertes de las fuerzas armadas de Estados Unidos en la guerra contra Irán aumentó a 14, luego del fallecimiento de un piloto de la Armada en un choque de helicóptero en el mar Arábigo previamente en julio.

Manifestantes progubernamentales ondean banderas iraníes y religiosas en una concentración en conmemoración del ayatolá Alí Jamenei, el cual aparece en una bandera a la derecha, el sábado 11 de julio de 2026, en una plaza de Teherán. (Foto AP/Vahid Salemi)
Manifestantes progubernamentales ondean banderas iraníes y religiosas en una concentración en conmemoración del ayatolá Alí Jamenei, el cual aparece en una bandera a la derecha, el sábado 11 de julio de 2026, en una plaza de Teherán. (Foto AP/Vahid Salemi) AP

La cifra de efectivos heridos en el conflicto también creció a más de 400 hasta el lunes. El capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos, manifestó que la mayoría sufrió traumatismos cerebrales.

En un principio, la Armada describió el choque del 1 de julio como un aterrizaje de emergencia, y señaló que “no había indicios de que la emergencia hubiese sido causada por una acción hostil”. Los tres marineros restantes a bordo del helicóptero fueron rescatados poco después del percance.

El conteo de bajas de guerra del Pentágono sumó una muerte no relacionada con combates en julio. Es el primer fallecimiento registrado desde que 13 militares fallecieran en incidentes separados en marzo, al comienzo de la guerra.

La primera fue un ataque de un dron iraní contra un centro de mando en Kuwait en el que murieron seis soldados. Luego, un efectivo murió más de una semana después de haber resultado herido en un ataque contra la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudí. Otros seis militares fallecieron cuando un avión cisterna KC-135 —que prestaba apoyo a las operaciones militares de Estados Unidos contra Irán— se estrelló en Irak.

En total, 414 militares han resultado heridos, incluido un integrante de la Fuerza Aérea incorporado el lunes. Aunque Teherán y Washington han reanudado los ataques, no está claro si la lesión del aviador es consecuencia de los mismos.

El Comando Central de Estados Unidos no ofreció detalles sobre el aviador en particular. Pero los traumatismos cerebrales que han caracterizado la mayoría de las heridas en la guerra son un problema cada vez más persistente entre las fuerzas de combate, especialmente entre quienes han estado expuestos a ataques con misiles y explosiones cercanas.

Aunque este tipo de lesión, junto con el trastorno de estrés postraumático, se ha convertido en una de las heridas características entre los veteranos de la era posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001, aún se conoce poco sobre cuál es su impacto sobre los soldados, especialmente a largo plazo.

Al ser consultada el lunes por las cifras más recientes de efectivos con heridas graves, la mayor Emma Thompson, portavoz del Comando Central de Estados Unidos, indicó que no tenía una actualización, y reiteró que “casi todos” los lesionados han regresado a sus labores. Tampoco precisó cuántos militares han resultado heridos de gravedad, al grado de requerir ser evacuados de la región.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, habla con la prensa en el Capitolio, el 8 de mayo de 2012, en Washington. (AP Foto/Susan Walsh, Archivo)

Desgarro aórtico, causa de la muerte súbita del senador Lindsey Graham

trump anuncia control de ormuz y tasa del 20% a buques: seremos guardianes del estrecho

Trump anuncia control de Ormuz y tasa del 20% a buques: "Seremos guardianes del estrecho"

Por Redacción América Noticias Miami
Peatones pasan frente a una sucursal del banco TD Bank, el 24 de junio de 2026, en Boston. (Foto AP/Charles Krupa, Archivo)

El gobierno de Trump endurece el cerco bancario a inmigrantes sin estatus legal

fin a la tregua: eeuu lanza nuevos ataques contra objetivos iranies cerca del estrecho de ormuz

FIN A LA TREGUA: EEUU lanza nuevos ataques contra objetivos iraníes cerca del estrecho de Ormuz

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Bruno Rodríguez califica de criminal y genocida el nuevo paquete de sanciones de EEUU contra Cuba

Bruno Rodríguez califica de "criminal y genocida" el nuevo paquete de sanciones de EEUU contra Cuba

Estefany Landaez permanece sentada entre los escombros de un edificio esperando encontrar a sus dos hijos tras los terremotos en La Guaira, Venezuela, el domingo 12 de julio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Cifra de fallecidos por sismos en Venezuela se eleva a 4.561

El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, habla con la prensa en el Capitolio, el 8 de mayo de 2012, en Washington. (AP Foto/Susan Walsh, Archivo)

Desgarro aórtico, causa de la muerte súbita del senador Lindsey Graham

Trump anuncia control de Ormuz y tasa del 20% a buques: Seremos guardianes del estrecho

Trump anuncia control de Ormuz y tasa del 20% a buques: "Seremos guardianes del estrecho"

Nueva FOTO de Damián Valdez-Galloso, acusado de asesinato en primer grado por muerte de El Taiger

Nueva FOTO de Damián Valdez-Galloso, acusado de asesinato en primer grado por muerte de El Taiger

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter