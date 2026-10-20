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Cierran playas del Cabo Oriental de Sudáfrica por ataque mortal de tiburón

JOHANNEBURGO (AP) — Una mujer de 65 años murió el martes tras ser atacada por un tiburón frente a la costa sureste de Sudáfrica, informaron la policía y autoridades municipales, lo que llevó al cierre de dos playas.

ARCHIVO - La aleta de un tiburón blanco en las aguas frente Gansbaai, Sudáfrica, el 11 de agosto de 2016. (AP Foto/Schalk van Zuydam, Archivo)
ARCHIVO - La aleta de un tiburón blanco en las aguas frente Gansbaai, Sudáfrica, el 11 de agosto de 2016. (AP Foto/Schalk van Zuydam, Archivo) AP

Los agentes acudieron a Orient Beach, en la ciudad de KuGompo, antes East London, alrededor de las 7 de la mañana, donde encontraron el cuerpo de la mujer, declaró a The Associated Press la portavoz de la policía del Cabo Oriental, la coronel Siphokazi Mawisa. Se abrió una investigación judicial sobre la muerte.

“La Municipalidad Metropolitana de Buffalo City está profundamente entristecida de confirmar que esta mañana ocurrió un ataque mortal de tiburón en Orient Beach, que provocó la trágica pérdida de una nadadora”, señaló en un comunicado el portavoz municipal Luzuko Buku.

El nadador Mike Loewe contó a la radiodifusora estatal SABC que integrantes de un grupo de natación en aguas abiertas respondieron a la señal de auxilio de la mujer y la llevaron a la orilla. Un paramédico del grupo intentó salvarla, pero fue declarada muerta en el lugar, indicó.

“Le gustaba nadar sola”, señaló Loewe. “Era valiente”.

Describió a la víctima como una radióloga nuclear recientemente jubilada y música, y afirmó que su muerte devastó a la comunidad de nadadores.

La municipalidad cerró Orient y la cercana Eastern Beach hasta nuevo aviso. También emitió advertencias para todas las demás playas locales e instó a los bañistas a seguir los avisos de seguridad y las instrucciones de las autoridades.

Sudáfrica es conocida por sus tiburones blancos y el turismo relacionado con tiburones, pero los ataques son poco frecuentes.

En el Archivo Internacional de Ataques de Tiburón del Museo de Historia Natural de Florida se registraron 29 mordeduras no provocadas en el país entre 2012 y 2021, un promedio de alrededor de tres al año. Seis de ellos fueron mortales.

FUENTE: AP

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