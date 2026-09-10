Cientos de personas exigen respetar leyes tailandesas frente a la embajada de Israel en Bangkok

Manifestantes con letreros asisten a una protesta para exigir el fin del presunto apoderamiento de tierras por parte de extranjeros, frente a la embajada de Israel en Bangkok, Tailandia, el jueves 10 de septiembre de 2026. (AP Foto/Sakchai Lalit) AP

“La era de las gentiles cortesías diplomáticas y el silencio calculado, que se ha malinterpretado como consentimiento tácito, ha llegado a su fin”, le dijo a la multitud el líder de la protesta, Sondhi Limthongkul, un magnate de los medios y activista político, mientras leía una carta abierta dirigida a la embajadora de Israel en Tailandia, Alona Fisher-Kamm.

Fisher-Kamm se reunió el martes con el ministro de Relaciones Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, para abordar las preocupaciones y analizar posibles soluciones.

Sondhi dijo que la embajada y el gobierno israelí deberían entender que “la generosidad nunca debe confundirse con debilidad, la hospitalidad no equivale a someterse a la explotación y la cortesía no es una licencia abierta para que nadie actúe con impunidad en nuestro suelo soberano”.

En un mensaje en video publicado el jueves en Facebook tras la protesta matutina, el jefe adjunto de misión de la embajada de Israel, Rami Teplitskiy, afirmó que no toman a la ligera las noticias ni los sentimientos negativos sobre los turistas israelíes en Tailandia.

“La embajada seguirá trabajando arduamente para fomentar una amistad sostenible y garantizar que todos disfruten de Tailandia con respeto mutuo”, dijo en un mensaje pronunciado en hebreo con subtítulos en inglés y tailandés.

Teplitskiy indicó que las agencias pertinentes de ambos países trabajan para resolver los problemas de manera conjunta y que los visitantes israelíes a Tailandia recibirán orientación oficial de viaje en la que se les pedirá respetar las leyes y la cultura tailandesas.

Los manifestantes piden respeto por la cultura y las leyes de Tailandia

Sondhi, quien fundó un movimiento de protesta que condujo al derrocamiento en 2006 del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, enumeró una larga lista de quejas contra israelíes en Tailandia, entre ellas, violaciones de leyes nacionales, provocar disturbios públicos y mostrar falta de respeto por las tradiciones y culturas locales.

La economía de Tailandia depende en gran medida del turismo, pero también ha implementado nuevas medidas para garantizar que los visitantes respeten las normas del país. El gobierno además ha intensificado las acciones contra extranjeros que exceden el tiempo permitido de sus visas o buscan eludir las regulaciones sobre la propiedad inmobiliaria, al tiempo que ha acortado las estancias sin visa.

Los visitantes israelíes generaron el año pasado alrededor de 1.200 millones de dólares de los 48.000 millones de dólares de ingresos de Tailandia derivados del turismo. Más de 277.000 israelíes visitaron Tailandia en los primeros ocho meses de 2026, un aumento de alrededor del 7% respecto del mismo periodo del año pasado, según el Ministerio de Turismo y Deportes de Tailandia.

Casos de alto perfil incluyen a israelíes, franceses e italianos

En un caso de alto perfil, el primer ministro tailandés Anutin Charnvirakul ordenó la semana pasada la deportación de un israelí que fue condenado por amenazar al dueño de un zoológico en la isla turística de Koh Samui. El zoológico había exhibido una bandera palestina.

El caso fue el primer uso de nuevas regulaciones diseñadas para facilitar la deportación de extranjeros que infringen las leyes tailandesas o muestran “conducta indeseable”.

El ciudadano francés que era dueño del zoológico también había sido acusado de provocar varios disturbios no relacionados y se ordenó su deportación días después.

Aunque la atención se ha centrado en los israelíes, un enfrentamiento en julio entre una mujer tailandesa y un grupo de ruidosos estudiantes italianos en un tren de Bangkok fue captado en video y se volvió viral, lo que desató una indignación generalizada contra los visitantes. La embajada de Italia intervino y publicó un video de disculpa del grupo.

La embajadora de Israel propone orientación para visitantes en Tailandia

The Jerusalem Post informó que Fisher-Kamm, la embajadora de Israel, reconoció las preocupaciones durante la reunión con Sihasak y propuso emitir un documento de “lo que se debe y no se debe hacer” para los viajeros israelíes, lo cual fue una exigencia de los manifestantes el jueves.

El ministro de Relaciones Exteriores tailandés declaró después de la reunión que Tailandia consideraba que no podía “quedarse de brazos cruzados” si los visitantes actúan de manera perjudicial para el país o su gente.

“Tailandia es un país que da la bienvenida a los turistas, pero al mismo tiempo, nuestra hospitalidad no significa que los turistas, independientemente de su nacionalidad, puedan hacer lo que quieran en Tailandia”, les dijo Sihasak a los periodistas en Bangkok.

La embajada de Israel le dijo a The Associated Press el miércoles que toma en serio las preocupaciones y que ha proporcionado orientación práctica sobre Tailandia a comunidades israelíes, y añadió que quienes violen las leyes deben enfrentar las consecuencias correspondientes.

Sin embargo, la atención pública puede ser desproporcionada en relación con la magnitud de los incidentes que involucran a ciudadanos israelíes y no debe tomarse como una representación de todos los israelíes en Tailandia, señaló la embajada.

Chabad de Tailandia, la filial en el país de un movimiento judío ortodoxo que fue mencionada por su nombre en la carta abierta de los manifestantes, indicó que no tenía comentarios sobre la manifestación ni sobre la carta.

___

David Rising en Bangkok y Natalie Melzer en Nahariya, Israel, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP