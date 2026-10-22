Cientos de etíopes cruzan a Kenia en medio de disparos y escenas caóticas

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Un policía recibió un golpe en la cabeza después de que una bala impactara una barra metálica que sostenía una carpa en el campo de fútbol de la comisaría de Moyale. No resultó herido, según un informe policial. Una mujer recibió un disparo en el cuello y fue trasladada a un hospital privado en Moyale, donde le extrajeron la bala. Estaba reportada como en condición estable.

Otra bala hizo añicos una ventana del hotel La-Tahsan, indicó el informe. La policía no identificó el origen de las balas.

En un informe separado con fecha del jueves, la policía señaló que cientos de etíopes habían cruzado a Kenia por varios puntos de entrada en Moyale, incluidas las zonas de Sessi, Kore, Biashara, Foundation y Miti.

Los cruces comenzaron el miércoles y la mayoría de los recién llegados eran mujeres, niños y jóvenes, indicó.

Según la policía keniana, los recién llegados huían de las tensiones entre líderes de los estados regionales etíopes de Oromia y Somali.

El informe señaló que se escucharon disparos en el lado etíope de la frontera a partir de aproximadamente las 5:50 de la mañana del jueves y que continuaron después.

_________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP