Cientos desaparecidos y al menos 8 muertos tras avalancha que causó inundaciones en Nepal

Viviendas dañadas cerca de la orilla, llena de escombros, del río Trishuli, tras las inundaciones repentinas, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (AP Foto/Niranjan Shrestha) AP

Tras la inundación se reportó la desaparición de 384 turistas, incluidos 291 de países como India, Estados Unidos, Reino Unido y Malasia, dijeron las autoridades.

El río Bhotekoshi se desbordó alrededor de las 9 de la mañana del miércoles y destruyó varias aldeas, además de carreteras y proyectos hidroeléctricos, de acuerdo con funcionarios. Se emitieron avisos a residentes de varios distritos de Nepal y se pidió que se alejaran de las riberas de los ríos Bhotekoshi, Trishuli y Narayani.

“Hemos pedido tanto a India como a China que nos ayuden en las labores de rescate”, dijo Sasmit Pokharel, portavoz del gobierno nepalí.

La zona más afectada, el distrito de Rasuwa, registró inundaciones repentinas similares a las de agosto del año pasado, cuando un lago glaciar en el vecino Tíbet se desbordó a consecuencia de las altas temperaturas en la región montañosa. Nueve personas perdieron la vida y se registraron daños en infraestructura crítica, incluyendo un puente que conecta ambos dos países.

Expertos climáticos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, señalaron que la inundación repentina del miércoles pudo tener su origen en una avalancha procedente de un glaciar.

“El Lhende Khola se ha desbordado dos veces en 14 meses. Esta vez, el detonante fue una avalancha de hielo y roca procedente de un glaciar del lado nepalí que bloqueó el río y liberó una súbita crecida aguas abajo”, dijo Saswata Sanyal, especialista en reducción del riesgo de desastres del grupo de investigación climática.

“En un Himalaya que se calienta, la alerta temprana es la primera línea de adaptación”, añadió.

La región del Himalaya, que atraviesa Nepal y varios países cercanos, incluida India, es especialmente vulnerable a las lluvias intensas, las inundaciones y los deslaves porque se está calentando más rápido que el resto del planeta debido al cambio climático provocado por el ser humano. Las investigaciones han mostrado que los fenómenos meteorológicos extremos, incluidas las olas de calor, las lluvias intensas y el derretimiento de los glaciares, se han vuelto más frecuentes en la región.

A principios de año, los miembros del grupo de investigación de Katmandú hallaron que los glaciares en toda la región del Hindu Kush Himalaya se están derritiendo a un ritmo acelerado, con tasas de pérdida de hielo que se han duplicado desde 2000, principalmente debido al aumento de las temperaturas globales y al cambio climático.

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Arasu informó desde Bengaluru, India.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP