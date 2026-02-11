Ciclón tropical Gezani causa al menos nueve muertos en Madagascar

El servicio meteorológico de Madagascar decretó alerta roja para varias regiones y advirtió sobre posibles inundaciones y deslaves a medida que Gezani avanza por este país mayoritariamente pobre de 31 millones de habitantes.

La Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres reportó que al menos nueve personas perdieron la vida debido al derrumbe de edificios y al menos 19 más resultaron heridas.

El meteoro tocó tierra en la ciudad oriental de Toamasina, el principal puerto de la isla, que sufrió graves daños, según contaron residentes a The Associated Press.

El presidente del país, Michael Randrianirina, quien asumió el poder en un golpe de Estado militar en octubre, visitó Toamasina para evaluar los daños y reunirse con los residentes, de acuerdo con los videos publicados en la página de Facebook de la oficina presidencial.

"Es una devastación. Los tejados han sido arrancados, las paredes se han derrumbado, los postes de electricidad están caídos, los árboles han sido arrancados de raíz. Parece un paisaje catastrófico", contó por teléfono Michel, residente de Toamasina que solo se identificó con su nombre.

Se espera que Gezani cruce la isla de este a oeste el miércoles, aunque se ha debilitado a tormenta tropical con vientos que rondan los 110 km/h (68 mph), según el servicio meteorológico nacional.

La tormenta pasó a unos 100 kilómetros (62 millas) al norte de la capital, Antananarivo, que es una de las regiones bajo alerta roja por posibles inundaciones.

Gezani azotó la isla menos de dos semanas después del paso del ciclón tropical Fytia, que dejó 14 fallecidos en el país, reportó la agencia de gestión de riesgos y desastres.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP