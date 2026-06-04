Christian Watson de Packers acuerda extensión de 4 años por 110,5 millones, dice fuente a la AP

ARCHIVO - Christian Watson, receptor de los Packers de Green Bay, mira el encuentro ante los Vikings de Minnesota el 4 de enero de 2026 (AP Foto/Stacy Bengs, archivo) AP

Los Packers anunciaron el jueves que habían formalizado la extensión con Watson, sin revelar los términos. Una persona con conocimiento del contrato dijo a The Associated Press, bajo condición de anonimato, que el receptor de 27 años está recibiendo una extensión de cuatro años por 110,5 millones de dólares hasta 2030, con un bono por firma de 31 millones de dólares.

Watson se convierte en el segundo receptor de los Packers en obtener una extensión durante el presente receso. Jayden Reed acordó en abril una extensión de tres años que incluye 50,25 millones de dólares en dinero nuevo y 20 millones de dólares garantizados.

Watson se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el final de la temporada regular 2024 de Green Bay, pero regresó la temporada pasada. Atrapó 35 pases para 611 yardas y seis touchdowns en 10 partidos.

Empató el liderato del equipo en recepciones de touchdown y ocupó el segundo lugar en yardas por recepción pese a perderse gran parte de la campaña.

Mientras se recuperaba de la rotura del ligamento cruzado anterior, Watson firmó el otoño pasado una extensión de un año por 13,25 millones de dólares que permitió que su contrato se extendiera hasta 2026. Ahora tiene un compromiso a más largo plazo.

Watson, Doubs y la selección de primera ronda de 2025 Matthew Golden se perfilan para liderar a un grupo de receptores que perdió a un par de figuras destacadas cuando Romeo Doubs firmó con los Patriots de Nueva Inglaterra y Dontayvion Wicks fue traspasado a los Eagles de Filadelfia.

“Definitivamente fue duro ver que esos muchachos se fueran porque son grandes amigos míos, grandes compañeros de equipo", reconoció Watson esta semana. "Esto siempre sigue avanzando. Sin duda creo que habrá muchas más oportunidades para los muchachos que están aquí este año, incluyéndome a mí. Sólo hay que aceptar eso y seguir haciendo jugadas cuando nos llamen”.

Watson, una selección de segunda ronda de 2022 procedente de North Dakota State, ha sido una amenaza profunda de calidad para los Packers cuando ha estado disponible. Las lesiones lo han limitado a 48 partidos en sus primeras cuatro temporadas.

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FUENTE: AP