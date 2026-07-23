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Chris Sale poncha a 11, Bravos pegan 4 jonrones y vencen 6-5 a Padres

ATLANTA (AP) — Chris Sale igualó su máximo de la temporada con 11 ponches y los Bravos de Atlanta conectaron cuatro jonrones el jueves en una victoria por 6-5 sobre los Padres de San Diego.

Michael Harris II, de los Bravos de Atlanta, conecta un jonrón solitario contra los Padres de San Diego durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el jueves 23 de julio de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik S. Lesser)
Michael Harris II, de los Bravos de Atlanta, conecta un jonrón solitario contra los Padres de San Diego durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el jueves 23 de julio de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik S. Lesser) AP

Dominic Smith conectó un jonrón de tres carreras y Michael Harris II y Ozzie Albies pegaron cuadrangulares solitarios ante el relevista de múltiples entradas Griffin Canning, mientras los Bravos ganaron tres de cuatro a San Diego. El All-Star Drake Baldwin añadió su 19no de la temporada en la séptima entrada.

Sale (11-6) permitió tres carreras con cinco hits y una base por bolas en seis entradas de labor. Las tres carreras llegaron en la segunda entrada.

Danny Young entró por los Bravos y consiguió el tercer out de la octava, y luego el cubano Raisel Iglesias lanzó una novena sin carreras para apuntarse su 21er salvamento.

Canning (1-9) tomó el relevo en la segunda entrada después de una primera perfecta del abridor de los Padres Kyle Hart. Harris lo recibió con un jonrón de 420 pies hacia el jardín derecho. Canning trabajó 2 2/3 entradas y permitió cinco carreras, cuatro limpias, mientras su efectividad subió a 6,97.

Luis Rengifo se fue de 5-2 y conectó un sencillo de dos carreras ante Sale. ___

FUENTE: AP

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