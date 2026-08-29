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Chourio y Contreras conectan jonrones tempranos en triunfo 5-3 de Cerveceros sobre Rangers

MILWAUKEE (AP) — Los venezolanos Jackson Chourio y William Contreras conectaron jonrones en la primera entrada y los Cerveceros de Milwaukee se mantuvieron al frente el resto del camino para derrotar el sábado 5-3 a los Rangers de Texas.

Los Cerveceros, líderes de las Grandes Ligas, lograron su cuarta victoria consecutiva y le propinaron a Texas su cuarta derrota seguida. Los Rangers se mantienen a dos juegos de Houston, líder del Oeste de la Liga Americana, que perdió 6-2 ante los Mets de Nueva York más temprano.

Brandon Nimmo pegó un jonrón de dos carreras y Cody Freeman añadió un cuadrangular solitario por Texas.

El abridor de los Rangers, Cal Quantrill, permitió jonrones a dos de los primeros cuatro bateadores que enfrentó.

El 20º jonrón de Chourio en la temporada llegó en una noche en la que los aficionados recibieron tazones de cereal con su nombre al ingresar al American Family Field. A Quantrill le faltaba un strike para salir de la entrada antes de que Contreras conectara un lanzamiento 2-2 y enviara un batazo de 409 pies hacia el jardín izquierdo.

Luis Lara, de Milwaukee, conectó sencillos productores de carrera en la segunda y la séptima entradas.

Quantrill (6-5) cerró su labor de seis entradas retirando a 14 bateadores consecutivos. Ponchó a ocho, su cifra más alta de la temporada.

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