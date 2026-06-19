Chisholm Jr. de Yankees afirma que no usará coquilla protectora tras un pelotazo en la ingle

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Jazz Chisholm Jr., derecha, de los Yankees de Nueva York, reacciona después de que una pelota de foul le pegara en la ingle durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Medias Blancas de Chicago, el jueves 18 de junio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Noah K. Murray) AP

“Si no confías en tus manos, recomendaría usar una coquilla. Siento que es más por defensa que usarías una "concha" que por batear. Al mismo tiempo, simplemente nunca pensé en usar una”, comentó Chisholm antes del juego de los Yankees contra Cincinnati.

En la cuarta entrada de la derrota del jueves 5-1 ante los Medias Blancas, Chisholm conectó de foul a su ingle una curva con cuenta de 2-2 de Sean Burke. Permaneció en el suelo durante varios minutos mientras el preparador físico Tim Lentych lo atendía y luego salió cojeando del campo para recibir tratamiento con bolsas de hielo.

“Los preparadores físicos y él le dieron seguimiento esta mañana, pero anoche me sentí bien al respecto. Hablé con él anoche y parecía que iba a estar bien. Querían hacer algunas cosas esta mañana solo para estar seguros, pero envié la alineación anoche porque me sentía confiado y, si teníamos que ajustar, lo haríamos”, señaló el mánager de Nueva York, Aaron Boone.

Chisholm describió el dolor como “un millón” y dijo que nunca usó coquilla en las ligas menores, donde es obligatoria.

“Nunca he usado una coquilla. No voy a cambiar. Solo fue un incidente de mala suerte”, afirmó Chisholm.

Chisholm es uno de varios jugadores actuales que no son receptores y que no usan una concha protectora en la zona de genitales. Entre los casos más conocidos estuvo el de Adrián Beltré, y Boone dijo que se sorprendió cuando se enteró de que el tercera base miembro del Salón de la Fama nunca usó una.

“En diciembre, para hacer soft toss, me puse una coquilla. Esa es la diferencia entre esta generación y la mía. Yo no hacía nada relacionado con el béisbol sin una coquilla. La primera vez que escuché que Adrián Beltré no usaba una, me voló la cabeza, pero ahora sé que muchos de estos muchachos no usan”, explicó Boone. Esta temporada, Chisholm ha pedido prestado un bate a sus compañeros, pero bromeó con que no iba a pedir prestada una coquilla protectora. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP