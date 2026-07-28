China responde a críticas sobre exceso de capacidad industrial, ante amenazas de aranceles de EEUU

Trabajadores en una fábrica de Mengma Intelligent Transportation Equipment Manufacturing Base en Hohot, en Mongolia Interior, China, el 11 de junio del 2026. (AP foto/Ng Han Guan) AP

La enorme capacidad en una serie de industrias chinas —desde la fabricación de automóviles hasta los paneles solares, el cemento y la producción de acero, entre muchas otras— ha atraído una atención creciente por parte de los socios comerciales de Beijing en los últimos años. Aunque los propios líderes de China han hecho del reequilibrio de la economía una prioridad, la desaceleración de la demanda interna ha llevado a las empresas a expandirse a mercados en el extranjero. El aumento de las exportaciones elevó el superávit comercial de China a un récord de casi 1,2 billones de dólares el año pasado.

China nunca ha buscado un gran superávit comercial, señaló el Ministerio de Comercio en un informe titulado “La posición de China sobre el llamado problema del exceso de capacidad”. El documento apuntó contra los recientes comentarios sobre un “shock chino 2.0” debido al exceso de capacidad.

“El gobierno de Estados Unidos y otros países occidentales han planteado el llamado ‘shock chino 2.0’, acusando falsamente el desarrollo industrial de China de representar amenazas para el monopolio de los países occidentales”, indicó el informe, en alusión a afirmaciones sobre un shock anterior para los socios comerciales derivado del ascenso de China como potencia manufacturera.

“Esto no está respaldado por los hechos y es totalmente insostenible”, sostuvo el informe.

El documento del martes se hizo eco de declaraciones del segundo funcionario de mayor rango de China, el primer ministro Li Qiang, en la reunión “Davos de Verano” del Foro Económico Mundial en la ciudad nororiental china de Dalian. Li manifestó que, en lugar de un “shock chino 2.0”, las tendencias recientes deberían verse como una “oportunidad china 2.0”.

Estados Unidos se dispone a anunciar las conclusiones de una investigación sobre 16 economías, incluida China, relacionada con el exceso de capacidad y la producción en sus sectores manufactureros. La pesquisa probablemente derivará en un aumento de aranceles.

Estados Unidos impuso el viernes aranceles de 10% a 12,5% a 60 economías, incluida China, al afirmar que no habían aplicado de manera efectiva una prohibición sobre bienes producidos con trabajo forzado. Muchos países, incluida China, protestaron esa medida.

En una conferencia de prensa el martes, Lin Weilong, director de la oficina de investigación de políticas del Ministerio de Comercio, afirmó que Estados Unidos no tiene autoridad para determinar de manera unilateral si los socios comerciales tienen exceso de capacidad e imponer medidas restrictivas.

“Estados Unidos no puede definir de manera estrecha como exceso de capacidad la capacidad de producción que supera la demanda interna y ponerle la etiqueta de superávit”, declaró Lin a los periodistas en Beijing.

A principios de este mes, la Unión Europea, que lucha por reequilibrar su comercio con China, implementó medidas comerciales que incluyen protecciones para su industria siderúrgica y restricciones a las importaciones de pequeños paquetes de comercio electrónico.

La postura de China sobre el tema del exceso de capacidad probablemente “caerá en oídos sordos”, declaró Alfredo Montufar-Helu, experto en China en Ankura, una consultora.

“Las condiciones económicas en los mercados occidentales han hecho que sea políticamente insostenible no hacer nada frente al aumento de las importaciones chinas, especialmente en sectores de alto valor agregado que antes dominaban las empresas occidentales”, expresó. __________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP