China defiende a DeepSeek tras el veto de EEUU a su IA en sistemas gubernamentales

ARCHIVO - La app de smartphone de DeepSeek se ve en la pantalla de un celular en Beijing, el 28 de enero de 2025. (AP Foto/Andy Wong, Archivo) AP

Las agencias estadounidenses deben retirar DeepSeek y sus productos afiliados, así como productos y servicios de terceros desarrollados con DeepSeek, de sus sistemas informáticos, indicó el Departamento de Seguridad Nacional en un aviso hecho público el lunes.

La orden del departamento, que se remonta a finales de julio, también impide que las agencias civiles adquieran productos y servicios de DeepSeek. DeepSeek es una de las empresas de IA líderes y más conocidas de China, y sus modelos de código abierto están ampliamente disponibles en países como Estados Unidos. En su mayoría son de uso gratuito.

El aviso en el Registro Federal alega que los modelos de DeepSeek “presentan múltiples vectores de amenaza”. Señaló que entre las preocupaciones figura que sus servidores están ubicados en China y que las autoridades chinas podrían potencialmente acceder a la infraestructura privada de la empresa y a datos sensibles de Estados Unidos.

En Beijing, la portavoz del Ministerio chino de Exteriores Mao Ning afirmó que China “salvaguardará resueltamente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas” cuando se le preguntó en una conferencia de prensa sobre la prohibición de Estados Unidos.

“China se opone de manera consistente a la ampliación excesiva del concepto de seguridad nacional y a la politización de cuestiones científicas, tecnológicas, económicas y comerciales”, dijo Mao a los periodistas en una conferencia de prensa periódica.

DeepSeek no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, tienen previsto reunirse a mediados de noviembre durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China.

Se espera que la IA figure en la agenda de la reunión.

China y Estados Unidos han logrado recientemente avances en cierta colaboración sobre la gobernanza de la IA, incluida una propuesta de Estados Unidos para establecer un sistema de notificación sobre incidentes relacionados con la seguridad nacional, pero ambos países siguen enfrentados en muchos asuntos.

Las restricciones encabezadas por Estados Unidos aún prohíben que China acceda a algunos de los chips de IA más avanzados del mundo y a las máquinas que los fabrican. La semana pasada, Beijing presentó nuevos planes propuestos para restringir las exportaciones de ciertos modelos avanzados de IA.

Estados Unidos también ha dicho que startups chinas de IA, incluida DeepSeek, realizaron “destilación” a gran escala, o extracción de capacidades, a partir de modelos estadounidenses de IA, afirmaciones a las que Beijing ha restado importancia.

A principios de este año, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos anunció que prohibiría las importaciones de nuevos robots humanoides fabricados en el extranjero, en una medida considerada como dirigida contra China.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP