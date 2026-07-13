americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
  • Home
  • Associated Press
  • Negocios

China aumenta sus exportaciones un 27% frente al año pasado por auge de IA y fuerte demanda

HONG KONG (AP) — Las exportaciones de China se aceleraron durante el mes de junio y se dispararon un 27% respecto al año anterior, informó su agencia aduanal el martes. El incremento se vio impulsado por una fuerte demanda debido al auge de la inteligencia artificial.

Maquinaria pesada y vehículos listos para ser transportados en tren, el 20 de junio de 2026, en Yantai, en la provincia de Shandong, China. (Chinatopix via AP)
Maquinaria pesada y vehículos listos para ser transportados en tren, el 20 de junio de 2026, en Yantai, en la provincia de Shandong, China. (Chinatopix via AP) AP

El aumento de las exportaciones en junio superó por mucho las expectativas de los economistas. Las exportaciones subieron un 19,4% frente a 2025 en mayo.

Las importaciones en junio se dispararon un 36%, por encima del crecimiento interanual del 27,4% de mayo.

Las exportaciones chinas de vehículos, especialmente los vehículos eléctricos, y de otros productos vinculados a la tecnología han experimentado un auge, a medida que la rápida expansión del uso de la IA incrementa la demanda de semiconductores y demás equipo electrónico.

La fortaleza de la manufactura orientada a la exportación ha ayudado a compensar la débil demanda interna en China.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Lionel Messi festeja con sus compañeros de la selección de Argentina tras derrotar a Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo en Kansas City, Missouri, el sábado 11 de julio de 2026 (AP Foto/Jeff Roberson)

Argentina-Inglaterra y Francia-España, semifinales de lujo para el Mundial

El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

ARCHIVO – La jueza de circuito del condado de Milwaukee, Hannah Dugan, sale del tribunal federal después de una audiencia en Milwaukee, el 15 de mayo de 2025. (AP Foto/Andy Manis, Archivo)

Exjueza de Wisconsin será sentenciada por ayudar a un inmigrante a evadir al ICE

Destacados del día

Bruno Rodríguez califica de criminal y genocida el nuevo paquete de sanciones de EEUU contra Cuba

Bruno Rodríguez califica de "criminal y genocida" el nuevo paquete de sanciones de EEUU contra Cuba

Estefany Landaez permanece sentada entre los escombros de un edificio esperando encontrar a sus dos hijos tras los terremotos en La Guaira, Venezuela, el domingo 12 de julio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Cifra de fallecidos por sismos en Venezuela se eleva a 4.561

El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, habla con la prensa en el Capitolio, el 8 de mayo de 2012, en Washington. (AP Foto/Susan Walsh, Archivo)

Desgarro aórtico, causa de la muerte súbita del senador Lindsey Graham

Trump anuncia control de Ormuz y tasa del 20% a buques: Seremos guardianes del estrecho

Trump anuncia control de Ormuz y tasa del 20% a buques: "Seremos guardianes del estrecho"

Nueva FOTO de Damián Valdez-Galloso, acusado de asesinato en primer grado por muerte de El Taiger

Nueva FOTO de Damián Valdez-Galloso, acusado de asesinato en primer grado por muerte de El Taiger

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter