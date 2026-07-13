China aumenta sus exportaciones un 27% frente al año pasado por auge de IA y fuerte demanda

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Maquinaria pesada y vehículos listos para ser transportados en tren, el 20 de junio de 2026, en Yantai, en la provincia de Shandong, China. (Chinatopix via AP) AP

El aumento de las exportaciones en junio superó por mucho las expectativas de los economistas. Las exportaciones subieron un 19,4% frente a 2025 en mayo.

Las importaciones en junio se dispararon un 36%, por encima del crecimiento interanual del 27,4% de mayo.

Las exportaciones chinas de vehículos, especialmente los vehículos eléctricos, y de otros productos vinculados a la tecnología han experimentado un auge, a medida que la rápida expansión del uso de la IA incrementa la demanda de semiconductores y demás equipo electrónico.

La fortaleza de la manufactura orientada a la exportación ha ayudado a compensar la débil demanda interna en China.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP