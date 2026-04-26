americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Chelsea vence a Leeds y se cita con el Man City en la final de la Copa FA

La temporada del Chelsea podría estar desmoronándose, pero aun así incluirá una aparición en la final de la Copa FA.

Enzo Fernandez del Chelsea celebra al final del encuentro ante Leeds en la semifinal de la Copa FA el domingo 26 de abril del 2026. (AP Foto/Alastair Grant)
Enzo Fernandez del Chelsea celebra al final del encuentro ante Leeds en la semifinal de la Copa FA el domingo 26 de abril del 2026. (AP Foto/Alastair Grant) AP

El cabezazo de Enzo Fernández a los 23 minutos aseguró el domingo una victoria 1-0 del Chelsea sobre el Leeds en las semifinales y ahora enfrentará al Manchester City en el partido por el título el 16 de mayo.

La marcha del Chelsea en la Copa FA está rescatando una campaña que se ha descarrilado tras una humillante eliminación en la Liga de Campeones —8-2 en el global ante el Paris Saint-Germain en los octavos de final— y cinco derrotas consecutivas en la Liga Premier, la peor racha de resultados ligueros del equipo en 114 años, que derivó en el despido a mitad de semana del entrenador Liam Rosenior.

Calum McFarlane, el poco conocido asistente de Rosenior, se hará cargo del Chelsea hasta el final de la temporada y ahora conducirá al equipo de regreso al Estadio de Wembley el próximo mes, en busca de un noveno título de la Copa FA y el primero desde 2018.

Fernández conectó con un sólido cabezazo, abajo y hacia la red tras un centro desde la banda derecha de Pedro Neto para marcar el único gol. El mediocampista argentino estuvo recientemente envuelto en la polémica por hablar públicamente de su deseo de vivir en Madrid, lo que le valió una suspensión de dos partidos impuesta por el club.

El Leeds, que buscaba alcanzar su primera final de la Copa FA desde 1973, incrementó la presión en la segunda mitad y el arquero del Chelsea, Robert Sánchez, destacó al realizar una atajada espectacular, con una sola mano, para detener un potente disparo de Anton Stach.

El City remontó para vencer 2-1 al Southampton, de la segunda división, el sábado, avanzar a la final y mantenerse en camino hacia un triplete doméstico. El equipo de Pep Guardiola ya ganó la Copa de la Liga inglesa y pelea con el Arsenal por la Liga Premier.

El Chelsea estuvo más recientemente en la final en 2022, cuando perdió ante el Liverpool en penales.

___

Fútbol de AP: https://apnews.com/hub/soccer

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

Destacados del día

INTENTO DE MAGNICIDIO CONTRA TRUMP: INVESTIGAN A UN LOBO SOLITARIO ARMADO HASTA LOS DIENTES

INTENTO DE MAGNICIDIO CONTRA TRUMP: INVESTIGAN A UN "LOBO SOLITARIO" ARMADO HASTA LOS DIENTES

TIROTEO EN EVENTO CON TRUMP: SERVICIO SECRETO LO EVACÚA DE EMERGENCIA EN WASHINGTON

TIROTEO EN EVENTO CON TRUMP: SERVICIO SECRETO LO EVACÚA DE EMERGENCIA EN WASHINGTON

Administración TRUMP revoca licencias de exportación de artículos de lujo a Cuba: como Ferraris, Aston Martins, Maseratis, jacuzzis y jet skis

Administración TRUMP revoca licencias de exportación de artículos de lujo a Cuba: como Ferraris, Aston Martins, Maseratis, jacuzzis y jet skis

Milenko Faria, cuya esposa, la doctora Rubeliz Bolívar, fue detenida por agentes de inmigración, abraza a su hija Milena, tras su entrevista por asilo con las autoridades migratorias, en Tustin, California, el 16 de abril del 2026. (AP foto/Jae C. Hong)

Arrestos de ICE bajan casi 12% tras muertes en Minneapolis y cambio de mando

Autoridades en Lake Forest, en Tampa, Florida, debido a reportes de un hombre que se había atrincherado en una vivienda, en conexión con la desaparición de dos estudiantes de la Universidad del Sur de Florida, el 24 de abril del 2026. (Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times via AP)

Compañero de piso acusado en conexión con asesinatos de estudiantes en Florida

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter