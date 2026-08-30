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Chelsea ficha al "Dibu" Emiliano Martínez de Aston Villa por 3 años

LONDRES (AP) — Chelsea oficializó el domingo el fichaje del arquero argentino Emiliano Martínez.

El arquero Emiliano Martínez durante el calentamiento previo al partido de su equipo Aston Villa contra Brigton en la Liga Premier, el domingo 30 de agosto de 2026, en Londres. (AP Foto/Ian Walton)
El arquero Emiliano Martínez durante el calentamiento previo al partido de su equipo Aston Villa contra Brigton en la Liga Premier, el domingo 30 de agosto de 2026, en Londres. (AP Foto/Ian Walton) AP

El club inglés informó que el guardameta de 33 años, que ganó la Copa del Mundo en 2022, firmó un contrato por tres años y llega procedente de Aston Vill a.

“Llegar a Chelsea, para mí y mi familia, fue una decisión fácil y estoy inmensamente feliz", dijo Martínez. "Impaciente por empezar. Quiero tener éxito aquí. Soy alguien que quiere ganar en todo lo que hace y quiero traer eso a este club de fútbol porque es un club que gana títulos, así que creo que encaja bien”.

El “Dibu” Martínez se perfila para adueñarse del puesto de arquero titular en el plantel de Xabi Alonso, en el que Robert Sánchez lució frágil en el debut del equipo en la Liga Premier contra Fulham.

Villa fichó a principios de este mes al arquero japonés Zion Suzuki, nacido en Estados Unidos, procedente de Parma, lo que abrió la puerta para la salida de Martínez.

Martínez ha sido el titular habitual de Argentina desde 2021 y suma 67 partidos internacionales. También ayudó a su país a ganar la Copa América en las ediciones de 2021 y 2024, además de alcanzar la final de la Copa del Mundo este año.

Martínez ganó el Trofeo Yashin, otorgado al arquero con mejor rendimiento del mundo, en las ceremonias del Balón de Oro de 2023 y 2024.

Disputó 256 partidos con Villa a lo largo de seis temporadas y ganó la Liga Europa en mayo.

Él señaló: “Soy pura pasión y juego con el corazón. Daré el 100% en cada partido, en cada entrenamiento, para que el club, mis compañeros y los aficionados se sientan orgullosos”.

Martínez comenzó su carrera en las divisiones juveniles del club argentino Independiente y se incorporó a Arsenal en 2010, a los 17 años. Tras varias cesiones, se convirtió en un habitual de Arsenal en la temporada 2019-20, fue titular en los últimos 11 partidos y ganó la Copa FA.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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